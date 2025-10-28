EMPREGOS E SOLUÇÕES

Chef Marco Caria ministra nova Masterclass de Pizza Contemporânea em Salvador

O curso volta no dia 10 de novembro, com oito horas de duração

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:45

Fotografia para o Restaurante Isola dei Sapori, em Salvador/Ba. FotÃ³grafo: Leonardo Freire (71)99710-4170 Crédito: Leonardo Machado Freire/Divulgação

O chef e pizzaiolo Marco Caria, natural da Sardenha e à frente do Isola Cucina Italiana, no Rio Vermelho, realiza em Salvador mais uma Masterclass de Pizza Contemporânea. Depois do sucesso da edição anterior, com inscrições encerradas em poucas horas, o curso volta a acontecer no dia 10 de novembro, com 8 horas de duração e com o apoio da distribuidora e importadora Senza Frontiere Brasil.

Com uma trajetória marcada pela paixão pela gastronomia italiana, Marco Caria iniciou a produção de pizzas em seu restaurante durante a pandemia. Seu talento e técnica o levaram a se destacar no mercado local, sendo convidado a representar na Bahia a Casillo, umas das maiores empresas mundiais de farinhas.

A Masterclass é uma oportunidade para profissionais e entusiastas aprenderem com especialistas os segredos da pizza contemporânea, incluindo técnicas de fermentação, preparo da massa e combinações de ingredientes. As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (75) 99169-9094 e (71) 99220-1999. Mais informações: @isolacucinaitaliana.