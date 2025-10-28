Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chef Marco Caria ministra nova Masterclass de Pizza Contemporânea em Salvador

O curso volta  no dia 10 de novembro, com oito horas de duração

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:45

Fotografia para o Restaurante Isola dei Sapori, em Salvador/Ba. FotÃ³grafo: Leonardo Freire (71)99710-4170
Fotografia para o Restaurante Isola dei Sapori, em Salvador/Ba. FotÃ³grafo: Leonardo Freire (71)99710-4170 Crédito: Leonardo Machado Freire/Divulgação

O chef e pizzaiolo Marco Caria, natural da Sardenha e à frente do Isola Cucina Italiana, no Rio Vermelho, realiza em Salvador mais uma Masterclass de Pizza Contemporânea. Depois do sucesso da edição anterior, com inscrições encerradas em poucas horas, o curso volta a acontecer no dia 10 de novembro, com 8 horas de duração e com o apoio da distribuidora e importadora Senza Frontiere Brasil.

Com uma trajetória marcada pela paixão pela gastronomia italiana, Marco Caria iniciou a produção de pizzas em seu restaurante durante a pandemia. Seu talento e técnica o levaram a se destacar no mercado local, sendo convidado a representar na Bahia a Casillo, umas das maiores empresas mundiais de farinhas.

A Masterclass é uma oportunidade para profissionais e entusiastas aprenderem com especialistas os segredos da pizza contemporânea, incluindo técnicas de fermentação, preparo da massa e combinações de ingredientes. As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (75) 99169-9094 e (71) 99220-1999. Mais informações: @isolacucinaitaliana.

Com assessoria

Tags:

Empregos Educação

Mais recentes

Imagem - Programa de Estágio de Obras 2026 busca novos talentos para a construção

Programa de Estágio de Obras 2026 busca novos talentos para a construção
Imagem - De Salvador a Stanford: da inquietação para a inovação

De Salvador a Stanford: da inquietação para a inovação
Imagem - Loja de departamento abre 35 vagas temporárias na Bahia; confira

Loja de departamento abre 35 vagas temporárias na Bahia; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada