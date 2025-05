OPORTUNIDADE

Ciat oferta novas vagas de emprego para Camaçari; confira

Atendimento é feito na Rua Costa Pinto, ao lado do Centro Comercial da cidade

Para os profissionais já inscritos no sistema, a busca de vagas é realizada presencialmente, mediante apresentação da carteira de trabalho física ou digital. Se o trabalhador ainda não estiver cadastrado no banco de mão de obra do Ciat, deve realizar o procedimento apresentando documentos, como RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), certificado de conclusão de cursos e comprovante de residência. No caso de pessoas com deficiência (PcD), também é exigido o laudo médico.>