CIEE realiza Maratona de Vagas com 14 mil oportunidades de estágio e ações na Bahia

Estágio no Banco Mercantil oferece bolsa acima de R$ 2.400 e vagas para universitários em 13 estados, incluindo Bahia, São Paulo e Minas Gerais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:00

CIEE faz ação com mais de 14 mil vagas

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) completa 62 anos de história reafirmando seu compromisso com a inclusão produtiva da juventude brasileira. Para marcar a data, a instituição realiza, no dia 03 de março (terça-feira), a tradicional Maratona de Vagas, em formato presencial, com a oferta de mais de 14 mil oportunidades de estágio. Será necessário portar documentos como o RG e o CPF. Na Bahia, algumas cidades participam da Maratona e os interessados podem conferir os endereços através do site: https://portal.ciee.org.br/vem/

Mercantil abre estágio na Bahia

O Banco Mercantil está com inscrições abertas para estudantes universitários interessados em iniciar carreira no setor financeiro. As vagas são destinadas a estudantes a partir do primeiro período de cursos como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Empresarial, Gestão de Serviços, Processos Gerenciais, Gestão Administrativa, Gestão Bancária e Gestão de Vendas, entre outros. As oportunidades serão direcionadas aos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais e Mato Grosso. Para se candidatar, acesse: estagio.bancomercantil.com.br.A bolsa-estágio inicial pode ultrapassar R$ 2.400, com aumento previsto após os primeiros 90 dias.

Fuzileiros navais

A Marinha do Brasil abriu edital para o Corpo de Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas para as Turmas I e II de 2027. As inscrições estão abertas até 10 de abril. As vagas do concurso estão distribuídas igualmente entre as duas turmas do ano de 2027.Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para osexo feminino. Para Salvador, são oferecidas 10 vagas na primeira etapa e 30 vagas na segunda etapa. Acesse: www.marinha.mil.br/cgcfn. A taxa de inscrição é de R$ 40,00

