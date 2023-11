Nos últimos anos, o setor contábil passou por uma rápida transformação e digitalização. Para se manterem atualizados e acompanharem esse avanço, os profissionais dessa área necessitam se reinventar constantemente. A Omie.Academy, comunidade de empreendedores da Omie, e a Trevisan Escola de Negócios listaram opções de cursos gratuitos e MBAs, todos online e com certificado, para contadores que desejam se aprimorar. Confira:



Tendências e Inovações Contábeis

O curso apresenta um formato simples e prático sobre a importância de acompanhar as movimentações e tendências de mercado para o contador não perder oportunidades. Ministrado por Elubian Sanchez, especialista em inovação contábil, o curso possui carga horária de 15h e ensina a compreender os principais conceitos de tendência e inovação na contabilidade, identificar e tratar sinais do cotidiano que possam se tornar tendências, além de gerenciar a inovação dentro do escritório contábil, por meio de estratégias, fórmulas e tabelas.

Nesse curso, o empreendedor contábil e parceiro da Omie, Fabiano Azevedo, faz uma imersão no mundo da contabilidade digital e aborda a importância do profissional contábil se reinventar. Entre os aprendizados, o contador aprenderá sobre os modelos de negócio que permeiam a contabilidade, a gerenciar a equipe na implementação de tecnologias no escritório contábil e conhecerá os sistemas mais importantes para a gestão do seu escritório contábil e o crescimento dos seus clientes. A capacitação tem carga horária de 20h.

Com carga horária de 15h, o curso fornece insights para que o contador possa se destacar no mercado e evoluir o seu escritório acompanhando a revolução 4.0. As aulas mostram as melhores práticas para reconhecer a atual situação da contabilidade em um mercado saturado, compreender a importância da tecnologia aplicada no escritório contábil para o sucesso do contador e no processo de evolução e aplicar estratégias de negócios para construção e reformulação do escritório contábil tecnológico que entregue valores reais ao cliente.

Em um cenário complexo, é importante que o contador entenda a necessidade de utilizar o BPO financeiro como um auxílio no gerenciamento financeiro das empresas. O curso apresenta 13 aulas que contemplam e-books, infográficos, podcasts e videoaulas. Ao final da capacitação, o contador conhecerá as estratégias de Gerenciamento BPO e entendê-lo como um serviço a ser prestado, a responsabilidade por traz do serviço BPO e poderá transformar a consultoria financeira em um produto a ser comercializado. Carga horária de 40h. Vale ressaltar que este curso soma 40 pontos no programa de educação continuada do Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

Além dos cursos online, gratuitos e com certificado, a Omie.Academy disponibiliza uma comunidade para contadores, via WhatsApp, e fóruns online para conectar profissionais em todo o Brasil. Os participantes têm acesso a um grupo exclusivo de discussões sobre temas relevantes, com o objetivo de fomentar o conhecimento, ter acesso a eventos ao vivo com especialistas, além de trocar experiências e contribuir para a decisão dos temas das próximas aulas de acordo com seus desafios e interesses no negócio.

“Com a comunidade, queremos oferecer acesso a conteúdos de qualidade e um ambiente que motive a troca de conhecimento e o networking entre os contadores. A educação empreendedora e o contato com profissionais do setor são indispensáveis para potencializar o crescimento e o sucesso dos escritórios contábeis e de seus clientes”, diz Kaleu Florio, coordenador pedagógico da Omie.Academy.

Para profissionais que buscam se especializar além da graduação, a Trevisan Escola de Negócios traz três MBAs para o público contábil, que contam com descontos de 50% durante todo o mês de novembro, na ação “Blue Friday” da empresa:

O MBA em Gestão Digital Contábil, em parceria com Omie, tem o objetivo de capacitar profissionais de contabilidade e controladoria para atualização do escritório contábil, considerando Inovação e Tendências da Contabilidade na era da Economia 4.0. Com duração de 374h, a capacitação passa por quatro módulos: Contabilidade e Controladoria; Gestão Organizacional; O novo Mindset do Escritório Contábil; e Contabilidade 4.0. Valor de R$ 4.888,00, parcelado em até 24 vezes.

O MBA online é estruturado com disciplinas específicas e instrumentais, oferecendo uma abordagem prática e aprofundada das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Durante a aprendizagem, o contador terá a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em situações reais da área Contábil e de Controladoria. A capacitação é dividida em quatro módulos, sendo Cenários e Aplicações; Instrumentos e PME; Controladoria e Grupos Econômicos; e Demonstrações e Tributos. Duração de 440h. Valor de R$10.251,00, parcelado em até 24 vezes.