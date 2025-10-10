Acesse sua conta
Conselho oferece 800 vagas e com salários de até R$ 8 mil em concurso público

Candidaturas podem ser realizadas até às 23h da próxima segunda (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos  Crédito: Shutterstock

Se encerram na próxima segunda-feira (13) as inscrições para o concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core-SP), com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 800 vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 8,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 40h. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de Inscrição, para cargos de nível fundamental é de R$ 55. Para as de nível médio é de R$ 75. O valor da taxa de inscrição para ocupações de nível superior é de R$ 90.

Veja vagas e salários do concurso do Core-SP

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 4
Veja vagas por Reprodução

A aplicação das provas objetiva e discursiva será realizada no dia 23 de novembro. A publicação da classificação final ainda não tem data prevista em edital.

Veja o edital completo.

