ÚLTIMOS DIAS

Conselho oferece 800 vagas e com salários de até R$ 8 mil em concurso público

Candidaturas podem ser realizadas até às 23h da próxima segunda (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:00

Concursos públicos Crédito: Shutterstock

Se encerram na próxima segunda-feira (13) as inscrições para o concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core-SP), com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 800 vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 8,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 40h. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de Inscrição, para cargos de nível fundamental é de R$ 55. Para as de nível médio é de R$ 75. O valor da taxa de inscrição para ocupações de nível superior é de R$ 90.

Veja vagas e salários do concurso do Core-SP 1 de 4