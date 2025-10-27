EMPREGOS E SOLUÇÕES

Construtora anuncia vagas exclusivas para imigrantes na área de construção civil em Salvador e RMS

Processo seletivo segue até 10 de novembro. Oportunidades contam com pacote completo de benefícios e apoio à regularização documental

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:42

As vagas disponíveis são para Ajudante de Estrutura e Ajudante de Acabamento Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com 8 vagas abertas, exclusivas para imigrantes, na área de obras em Salvador e Região Metropolitana. As oportunidades reforçam o compromisso da companhia com a diversidade, a inclusão e a geração de emprego digno no setor da construção civil.

As vagas disponíveis são para Ajudante de Estrutura e Ajudante de Acabamento. Os interessados podem se candidatar até o dia 10 de novembro, enviando currículo para eneves@tenda.com ou via WhatsApp, pelo número (71) 99225-0258.

As vagas são destinadas a imigrantes que vivem no Brasil e, caso ainda não tenham a documentação migratória regularizada, a empresa conta com parceiros especializados para direcioná-los e apoiá-los neste processo. Com esta iniciativa, a Tenda reafirma seu empenho em oferecer um ambiente de trabalho respeitoso, acolhedor e com igualdade de oportunidades para todos.

O pacote de benefícios inclui folga de aniversário, vale-natal, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os 2 anos do bebê) e licença-paternidade estendida. A Tenda também oferece clube de parcerias, descontos em ingressos Cinemark e farmácias, previdência privada e acesso a academias pelo Wellhub (antigo Gympass).

Buscando profissionais qualificados e engajados em construir sonhos, a construtora mantém um ambiente de trabalho pautado pela inclusão e respeito. Desde 2021, a empresa mantém um programa para imigrantes e, desde 2022, é associada ao Fórum de Empresas com Refugiados, uma iniciativa do Pacto Global da ONU Brasil e do ACNUR, contribuindo para a inserção de pessoas imigrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.