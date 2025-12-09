Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Construtora promove mutirão de vagas de emprego em Salvador hoje (9)

Seleção será presencial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:20

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda realiza, nesta terça-feira (9), um mutirão de vagas com 20 oportunidades de emprego em Salvador para os cargos de montador e ajudante de forma de alumínio.

A seleção será presencial, a partir das 9h, na Rua Antônio da Silva Coelho, s/n, no bairro Jardim Armação, com atuação prevista para Salvador e Região Metropolitana.

Curiosidades sobre entrevista de emprego

Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por
É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Alguns cuidados podem aumentar as chances de aprovação na entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
 Entrevista de emprego é a chance do profissional mostrar ao empregador por que ele é a melhor escolha  por
É importante estar preparado para a entrevista de emprego  por
1 de 6
Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação, folga no aniversário, auxílio-creche para mães de crianças de até dois anos, além de licença-paternidade estendida.

Os contratados também terão acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em cinemas, farmácias e academias por meio do WellHub (antigo Gympass).

Serviço

Evento: Mutirão de Vagas – Construtora Tenda

Data: Terça-feira (9)

Horário: A partir das 9h

Local: Rua Antônio da Silva Coelho, s/n – Jardim Armação – Salvador/BA – CEP 41750-040

Vagas: 20 oportunidades

Tags:

Emprego Construção

Mais recentes

Imagem - Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar

Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar
Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil em concurso

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil em concurso
Imagem - A força que transborda das panelas

A força que transborda das panelas

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda
02

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
04

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil