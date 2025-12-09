OPORTUNIDADE

Construtora promove mutirão de vagas de emprego em Salvador hoje (9)

Seleção será presencial

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:20

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda realiza, nesta terça-feira (9), um mutirão de vagas com 20 oportunidades de emprego em Salvador para os cargos de montador e ajudante de forma de alumínio.

A seleção será presencial, a partir das 9h, na Rua Antônio da Silva Coelho, s/n, no bairro Jardim Armação, com atuação prevista para Salvador e Região Metropolitana.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação, folga no aniversário, auxílio-creche para mães de crianças de até dois anos, além de licença-paternidade estendida.

Os contratados também terão acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em cinemas, farmácias e academias por meio do WellHub (antigo Gympass).

Serviço

Evento: Mutirão de Vagas – Construtora Tenda

Data: Terça-feira (9)

Horário: A partir das 9h

Local: Rua Antônio da Silva Coelho, s/n – Jardim Armação – Salvador/BA – CEP 41750-040