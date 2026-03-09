EMPREGOS E SOLUÇÕES

Contratações erradas custam até 150% do salário anual das empresas

Urgência em contratar sacrifica estratégia e gera prejuízo financeiro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 06:30

Especialistas alertam que o prejuízo de uma escolha errada vai além das taxas rescisórias, drenando a inteligência do negócio e comprometendo a competitividade até 2031. Crédito: Shutterstock

O crescimento de uma organização é frequentemente creditado a planos de negócios robustos ou inovações tecnológicas. No entanto, análises de longo prazo revelam uma realidade mais pragmática: o sucesso sustentável é moldado pelas decisões sobre pessoas.

Contratar mal não é apenas um contratempo administrativo; é um erro estratégico que drena o caixa, corrói a cultura e compromete a liderança.O impacto financeiro de uma contratação equivocada pode atingir 150% do salário anual do profissional.

O montante, que parece alarmante, justifica-se pelo "efeito cascata" de custos invisíveis.

Daniel Monteiro, fundador da Yellow.rec, e Cleusa Toledo, CHRO da Idea Maker, convergem ao apontar que o prejuízo vai muito além das taxas rescisórias e custos de nova busca.

Os prejuízos de uma contratação equivocada manifestam-se, inicialmente, por meio do custo de vacância, onde a sobrecarga das equipes para suprir a ausência de um profissional degrada a qualidade dos processos e gera atrasos críticos em entregas. Esse cenário evolui para uma ruptura estratégica, especialmente em setores intensivos em conhecimento, como a tecnologia, nos quais a perda de um talento interrompe o fluxo de inteligência acumulada e compromete a velocidade de decisão da companhia.

Por fim, o impacto no clima organizacional torna-se evidente quando perfis desalinhados ou tóxicos são admitidos, desencadeando um ciclo de desmotivação que eleva tanto o absenteísmo quanto o presenteísmo — o fenômeno em que o colaborador está fisicamente no posto, mas com a produtividade e a mente ausentes.

Futuro terceirizado

Com 81% das empresas brasileiras relatando dificuldades para encontrar profissionais qualificados, a urgência tornou-se uma armadilha comum. Monteiro adverte que contratar sem critérios claros, movido pela pressa da reposição, é "terceirizar o futuro ao acaso".

Para Cleusa Toledo, a solução não reside na velocidade, mas no Employer Branding e no planejamento contínuo. "A pressa não acelera o resultado; ela antecipa o risco", afirma a executiva.

Organizações maduras substituem o recrutamento reativo por relacionamentos constantes com o mercado, reduzindo a pressão por escolhas precipitadas que resultam no fenômeno de "querer o Batman pelo preço do Robin" — expectativas irreais que o mercado não sustenta.

A cultura organizacional não reside nos quadros na parede, mas nos comportamentos legitimados diariamente. Uma única contratação tóxica em cargo de liderança pode desmantelar anos de construção cultural.

Um dos grandes obstáculos para a eficiência organizacional reside no vício da afinidade, prática em que líderes privilegiam a conveniência pessoal em detrimento da complementaridade profissional, resultando na formação de times excessivamente homogêneos.

Essa ausência de diversidade de pensamento atrofia a capacidade crítica da equipe e, consequentemente, limita o potencial de inovação do negócio. Somado a isso, emerge a responsabilidade direta da liderança sobre os índices de rotatividade: o turnover é, em grande medida, um indicador de falhas na gestão.

Afinal, se o líder não possui a competência necessária para integrar ou desenvolver o novo talento, mesmo o processo seletivo mais rigoroso e perfeito do mercado estará inevitavelmente fadado ao fracasso.

Líder de mercado

Uma mudança de mentalidade essencial para a maturidade organizacional é deixar de contratar para preencher um "cargo" (lista de tarefas) e passar a contratar para resolver um "problema" (entrega de soluções).

Em um cenário de transformação digital acelerada e evolução da Inteligência Artificial, a qualidade das decisões sobre "gente" hoje definirá quem será líder de mercado em 2031.

A vantagem competitiva não residirá apenas na tecnologia, mas na capacidade de manter equipes estáveis, engajadas e tecnicamente potentes.

Como resume Daniel Monteiro: "Empresas maduras não contratam para preencher vagas, contratam para sustentar decisões de longo prazo".

Em última análise, a consistência dos resultados é o subproduto de ter as pessoas certas, escolhidas pelos motivos certos.

Maturidade Corporativa

ABORDAGEM OPERACIONAL O Foco: Preencher uma lacuna imediata. A vaga é vista apenas como um "cargo" e uma lista de tarefas a serem cumpridas.

O Critério: Baseado em checklists superficiais de currículos e palavras-chave técnicas.

O Gatilho: A urgência. Contrata-se quem está disponível mais rápido ou quem aceita o menor salário.

O Risco: "Terceirizar o futuro ao acaso". Gera equipes homogêneas e vulneráveis à rotatividade precoce.

ABORDAGEM ESTRATÉGICA O Foco: Resolver um desafio de negócio. A contratação visa sustentar a estratégia da empresa nos próximos anos.

O Critério: Alinhamento cultural rigoroso e histórico comprovado de resultados em cenários semelhantes.

O Gatilho: O planejamento. A empresa investe em Employer Branding para atrair talentos antes mesmo da vaga abrir.