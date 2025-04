EMPREGO

CRC-SP abre concurso para níveis médio e superior com salários de até R$ 11,6 mil

Inscrições já estão abertas

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) lançou edital para concurso público com 12 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 11.683,00, além de benefícios como vale-refeição de R$ 1.211,32, vale-alimentação de R$ 691,87, plano de saúde integral para o titular e vale-transporte.>

As oportunidades são para a sede administrativa do CRC-SP, em São Paulo. Entre os cargos disponíveis estão Assistente Administrativo (R$ 4.011,00), Advogado, Auditor Interno, Fiscal, Analista Contábil, Jornalista (todos com salário de R$ 10.120,00), além de Analista de Desenvolvimento (R$ 11.683,00) e Assistente Web e Multimídia (R$ 8.641,00). Ao todo, o concurso oferece 14 vagas imediatas e mais de 390 para cadastro de reserva, com jornada semanal de 40 horas.>

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br). A taxa é de R$ 59,00 para nível médio e R$ 69,00 para nível superior. O processo seletivo contará com provas objetivas para todos os cargos e, no caso de algumas funções de nível superior, também prova discursiva. As etapas ocorrerão na cidade de São Paulo. >