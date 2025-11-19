EMPREGOS E SOLUÇÕES

Críticas viram ação: entidades lançam iniciativa para elevar padrão de serviço em Salvador

Clientes exigem mais e o setor reage com plano ousado para elevar padrão de atendimento

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:02

Críticas viraram combustível: setor promete dar um “up” na experiência gastronômica em Salvador Crédito: Divulgação

Depois da repercussão negativa causada por uma influenciadora de fora do estado, que viralizou nas redes sociais ao criticar o atendimento em bares e restaurantes de Salvador, o setor decidiu reagir de forma estruturada. A Abrasel-Bahia (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e o Grupo Food Qualy lançam oficialmente o Capacita Bares e Restaurantes, um programa de qualificação profissional desenvolvido para enfrentar uma das queixas mais recorrentes de moradores e turistas: a qualidade do atendimento.

A iniciativa surge em um momento em que o mercado gastronômico baiano enfrenta um desafio crescente: a escassez de mão de obra qualificada. Segundo o consultor Acácio, do CEO do Grupo Food Qualy, essa carência impacta diretamente a experiência do cliente. “Muitos empresários, por conta da falta de profissionais preparados, acabam contratando garçons ou auxiliares e colocando-os para trabalhar sem qualquer orientação prévia sobre o padrão de atendimento da casa”, explica. “Grande parte dessa mão de obra está em seu primeiro emprego, o que reforça ainda mais a necessidade de treinamento”, reforça.

Para ele, investir em capacitação não é apenas necessário, mas estratégico. “Treinar um funcionário exige tempo e investimento, mas pior do que qualificá-lo e vê-lo ir para o concorrente é não treiná-lo e mantê-lo atendendo mal, perdendo vendas e deixando de fidelizar clientes”, reflete Acácio.

Com mais de uma década de atuação no setor de alimentação e mais de cinco mil profissionais treinados, o Grupo Food Qualy estruturou um modelo de capacitação in company, realizado diretamente no ambiente de trabalho. O formato permite que as equipes aprendam e apliquem os conhecimentos em situações reais do dia a dia, tornando os treinamentos mais eficazes e alinhados às particularidades de cada operação.

O Capacita Bares e Restaurantes reúne módulos personalizados, pensados para elevar o padrão de atendimento e fortalecer a gestão das equipes. Entre eles estão Atendimento Encantador (os 7 passos para encantar e fidelizar clientes), Atendimento Vendedor (técnicas de venda para aumentar o ticket médio de bares e restaurantes), e Treinamento para Gerentes e Lideranças (estratégias de delegação, motivação e coordenação de equipes).

A Abrasel-Bahia destaca que a iniciativa busca não apenas qualificar profissionais, mas também reposicionar Salvador como referência positiva no cenário gastronômico nacional, especialmente em um contexto de alta visibilidade e crescente fluxo turístico. Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no site oficial: