EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso de Adereços de Fábio Sande recebe apoio do Projeto E Labora

Lançamento será no dia 19 de agosto, no Pátio do Cinema do Museu

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 09:00

Fábio Sande e Lia Moura lançarão o curso no dia 19 de agosto, na Sala de Arte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória Crédito: Acervo pessoal

Sonho que se sonha junto é realidade, já dizia o poeta Raul Seixas. Os sonhos do estilista Fábio Sande e da empresária Lia Moura se encontraram e vão se materializar com a realização de um Curso de Adereços, ministrado por Fábio, e viabilizado através do projeto E Labora - Oficinas de Arte, de Lia. O lançamento do curso, com apoio do projeto, vai ser no dia 19 de agosto, na Sala de Arte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, a partir das 17 horas. Às 18 horas, será exibido o filme Trinta, sobre o carnavalesco Joãosinha Trinta, inspiração para o Curso de Adereços, que acontecerá sob o tema Cores e Flores. Além da exibição do filme, os convidados e público presente vão conferir uma exposição de fantasias carnavalescas, criadas e produzidas pelo estilista.

O Curso de Adereços será realizado no pátio do Cinema do Museu, de 20 de agosto a 19 de setembro, de terça a quinta, com mostra de resultados no dia 24/09. Para participar, é necessário ter noção básica de artes manuais, como artesanato, ou já ter executado algum trabalho na área. Neste primeiro curso, gratuito, Sande vai trabalhar com alguns alunos convidados e outros selecionados através de um teste de aptidão, com moradores da comunidade da Vila Brandão. Os alunos vão aprender a confeccionar adereços de cabeça, a técnica básica para a construção de uma estrutura, que poderá ser utilizada de outras formas, mas com o mesmo propósito. O tema será coletivo, mas a interpretação é individual, devendo cada aluno pesquisar e definir a sua ideia de criação da peça, com a assessoria de Sande. Serão 5 semanas de curso, 12 horas semanais, com certificado de conclusão. Ao final do curso, uma exposição vai mostrar o resultado do trabalho desenvolvido, como forma de valorizar e dar visibilidade aos alunos, além de estimular a formação de novas turmas.

Para viabilizar essa ideia, entra em cena o projeto E Labora - Oficinas de Arte, que nasce com o propósito de apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento social e econômico de pessoas de baixa renda, capacitando-as para o mercado de trabalho, no campo das artes e do entretenimento. O objetivo é descobrir talentos, oferecendo recursos e instrumentos que visam desenvolver e potencializar as capacidades individuais, as habilidades artísticas e criativas, e promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. O apoio ao Curso de Adereços é o primeiro passo para a implantação do projeto, que se encontra em fase experimental, mas que se propõe a fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente daquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Fábio Sande é um estilista apaixonado por carnaval. Possui vasta experiência em moda festa, com a criação e execução de vestidos de noite, formandas, debutantes e noivas, mas é com a criação de peças e figurinos carnavalescos que ele se realiza. Durante mais

de 10 anos, criou figurinos e fantasias para artistas e blocos de carnaval, e manteve uma exposição de Máscaras e Adereços que antecipava a folia do Momo.

Lia Moura é empresária, hoje proprietária do Restaurante Carvão. Foi idealizadora e sócia do Espaço Cultural Quixabeira, localizado nos Barris, que transformou a noite baiana nos anos 2000. Sempre ligada ao movimento artístico da cidade, Lia sonha em transformar a vida de pessoas através da arte-educação. Sonho que começa a se materializar com o projeto E Labora e o apoio ao curso de Fábio Sande.

SERVIÇO

Lançamento - CURSO DE ADEREÇOS, DE FÁBIO SANDE

Apoio: PROJETO E LABORA, DE LIA MOURA

Data: 19 de agosto

Abertura: 17 horas

Exibição Filme Trinta: 18 horas