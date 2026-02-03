EMPREGOS E SOLUÇÕES

Drogarias Pacheco e São Paulo abrem mais de 1.300 vagas de emprego

Oportunidades na Bahia incluem jovem aprendiz, PCDs e profissionais com mais de 50 anos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:24

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, está com mais de 1.300 oportunidades de emprego abertas em todas as regiões do País, reforçando seu compromisso com a geração de trabalho, o desenvolvimento social e o crescimento do setor farmacêutico. As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo menor aprendiz, estágio, pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos, e estão distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso e Pernambuco.

Entre as oportunidades, são mais de 500 vagas para atendente de loja, mais de 300 para os centros de distribuição e diversas posições no corporativo. Todas as vagas são afirmativas e integram o Programa +Plural, pilar do SER+, com oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), fortalecendo a diversidade no ambiente de trabalho e estimulando a troca de experiências entre diferentes gerações, perfis e trajetórias.

Confira a relação de vagas por região e como se inscrever:

Vagas em lojas

São mais de 500 vagas abertas para atendente de loja, distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Paraná. Somente em São Paulo (capital e interior), são 380 vagas abertas para atendente de loja, em cidades como Jundiaí, Osasco, Campinas, Itu, Sorocaba, Americana, Araraquara, Limeira, Catanduva, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Há ainda 50 vagas para farmacêuticos na Grande São Paulo.

Para conferir mais detalhes e se inscrever, acesse: Link

Vagas nos centros de distribuição

São mais de 340 vagas abertas para cargos como auxiliar de operação, assistente de operação, entregador e motorista, distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Nova Odessa.

Para conferir mais detalhes e se inscrever, acesse: Link

Vagas corporativas

O Grupo DPSP conta atualmente com mais de 50 vagas no corporativo, para funções de assistentes, analistas e especialistas, além de oportunidades para estágio e jovem aprendiz, em diferentes diretorias.

Para conferir mais detalhes e se inscrever, acesse: Link

Sobre o Grupo DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, o Grupo DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco, com 132 anos, e Drogaria São Paulo, de 82 anos de história e tradição. A companhia é uma das maiores redes do varejo farmacêutico com mais de 1.650 lojas em nove estados do Brasil, além do Distrito Federal.

Hoje, o Grupo DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo, com uma Central de Relacionamento ao Cliente para suporte e auxílio no pós-venda. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.