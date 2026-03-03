EMPREGOS E SOLUÇÕES

Edital incentiva fixação de pesquisadores em empresas baianas

Iniciativa busca aproximar ciência e setor produtivo, estimulando soluções inovadoras para desafios tecnológicos da indústria na Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:56

O lançamento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, e reuniu representantes do setor industrial e do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação Crédito: Gabriel Pinheiro/ Ascom Secti

Ampliar a presença de pesquisadores no ambiente empresarial e transformar conhecimento científico em soluções concretas para o setor produtivo são os principais objetivos do Edital Fixação de Profissionais de P&D no Ecossistema Produtivo Baiano, lançado na última segunda-feira (2), em Salvador. A iniciativa é resultado de uma articulação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e marcou mais um passo na estratégia do fortalecimento da inovação no estado.

O lançamento, que ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep, reuniu representantes do governo, do setor industrial e do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Com investimento total de R$ 1,5 milhão, o edital foi estruturado para estimular a inserção qualificada de pós-graduandos e pós-graduados em empresas baianas, promovendo maior integração entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.

Para o secretário da Secti Marcius Gomes, a iniciativa representa um caminho estratégico de aproximação entre ciência e setor produtivo. “Este edital pode abrir novos caminhos ao reafirmar e reconhecer a capacidade intelectual dos nossos pesquisadores diante das principais demandas do estado, seja na indústria, no setor produtivo ou em outros desafios ligados ao desenvolvimento da Bahia, a partir dos Territórios de Identidade e dos municípios. Temos, portanto, a oportunidade de transformá-lo em um ponto de partida para fortalecer a relação entre pesquisa e desenvolvimento econômico”, destacou.

Desafios tecnológicos

Os projetos apoiados deverão estar alinhados a 19 desafios temáticos, definidos a partir de demandas reais de empresas do estado, abrangendo áreas estratégicas como Tecnologia da Informação, Eficiência Energértica, Química e Manufatura Avançada. Entre os exemplos de temas contemplados estão soluções baseadas em inteligência artificial para sistemas de energia inteligente, com foco em sustentabilidade e redução de custos, além do desenvolvimento de dispositivos para monitoramento remoto da qualidade da água voltados à aquicultura.

Cada proposta pode pleitear até R$ 72.400 mil, valor que inclui a concessão de bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DCT) pelo período de 12 meses e recursos adicionais para execução do projeto. As bolsas foram distribuídas em duas categorias, conforme o tempo de experiência do profissional em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, reforçando o compromisso do edital com a valorização da trajetória técnica e científica dos participantes.

O diretor-geral da Fapesb Handerson Leite destacou a importância da parceria com o IEL e o fortalecimento do ecossistema de inovação baiano a partir de iniciativas como esse edital. “Não podemos parar de formar mestres e doutores, sob pena de nos condenarmos ao atraso. O desafio é fazer esse processo girar, ou seja, levar pessoas pós-graduadas para o mercado de trabalho, sem que fiquem dependentes apenas ao trabalho no setor educacional. Foi nesse contexto que a parceria com o IEL aconteceu de forma muito natural. Quando a proposta surgiu, a Fundação já vinha pensando em como se conectar ao setor produtivo como uma das soluções”.

A superintende do IEL Edneide Lima falou da importância da atuação conjunta entre governo, academia e indústria para impulsionar o desenvolvimento das empresas locais. “Essa parceria IEL, Fapesb e Secti é de extrema importância, sobretudo para ampliar a atuação de inovação nas empresas de menor porte. Trabalhamos há 13 anos levando inovação através do Inova Talentos, mas a grande maioria ainda é de grandes empresas. Agora, ampliamos esse alcance para que de fato a inovação chegue em todo estado, independente do porte e da localização das empresas”, reforçou.

O edital Fixação de Profissionais de P&D, assim como o seu cronograma completo, estará disponível no site da Fapesb nesta terça-feira (3), onde os interessados poderão acessar o documento na íntegra, conferir os requisitos, prazos, desafios e obter mais informações sobre o processo de submissão das propostas.