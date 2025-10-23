EMPREGOS E SOLUÇÕES

Elas querem liderar: iniciativa nacional mobiliza empresas a abrir espaço para jovens negras crescerem e transformarem o mercado

Ação da Rede MUDE Com Elas incentiva compromissos reais por um ambiente de trabalho mais diverso, justo e representativo.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:04

A iniciativa Mude Com Elas, que fornece às empresas um passo a passo sobre como promover, de forma efetiva, a inclusão e a promoção das mulheres negras no ambiente de trabalho Crédito: Shutterstock

Jovens mulheres negras continuam enfrentando os maiores obstáculos para ingressar, permanecer e progredir em espaços profissionais qualificados no Brasil. Mesmo com avanços educacionais, elas seguem no grupo mais atingido pelo desemprego e pela informalidade. Segundo dados da PNAD Contínua (IBGE, 3º trimestre de 2024), 41,8% das jovens negras trabalham em condições informais, contra 32,8% das jovens brancas. No cuidado doméstico e familiar, a desigualdade é ainda mais acentuada: mais da metade das jovens negras entre 25 e 29 anos (51,9%) dedica, em média, 22 horas semanais a essas tarefas — quase o dobro do tempo gasto por jovens brancas.

Para enfrentar essa realidade, a Rede MultiAtores MUDE com Elas lança os Compromissos MUDE com Elas, um conjunto de sete compromissos concretos para empresas e organizações empregadoras que desejam promover ambientes de trabalho mais equitativos. A campanha de adesão começa junto ao lançamento e já conta com empresas embaixadoras comprometidas com a iniciativa.

O documento foi construído coletivamente, entre maio e agosto de 2025, por um grupo diverso composto por organizações da sociedade civil, empresas, consultores, pesquisadores, jovens ativistas e educadores, reunidos no Grupo de Trabalho Diálogo com Empresas. O processo resultou em um conjunto de compromissos acompanhados de exemplos de boas práticas e indicadores que permitem monitorar avanços com transparência e efetividade.

Entre os compromissos, estão: promover equidade em processos seletivos; impulsionar o desenvolvimento profissional de jovens negras com mentorias e planos individuais; estabelecer políticas internas de diversidade e inclusão; implementar canais eficazes de denúncia contra discriminação e assédio; reconhecer a pluralidade de vivências das jovens negras; apoiar pesquisas baseadas em dados; e engajar a alta liderança para que a equidade racial e de gênero se torne um pilar estratégico.

A adesão ao documento público envolve um processo contínuo: as empresas que se comprometem devem apresentar um relatório de boas práticas, participar dos espaços de diálogo do grupo e prestar contas dos avanços em dez meses. As organizações participantes também passam a integrar uma rede de trocas e cooperação, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados à redução das desigualdades, equidade de gênero e trabalho digno.

Para Katiana Normandia, gestora de projetos ESG da Kinah Consultoria e uma das lideranças do GT Diálogo com Empresas, o objetivo é garantir que as ações tenham impacto real. “Não se trata apenas de abrir a porta da contratação, mas de sustentar trajetórias com condições reais de desenvolvimento e permanência. O desafio é que esses compromissos não se tornem apenas um checklist de ESG, mas uma mudança estrutural nos ambientes de trabalho”, afirma.

O documento completo e o formulário de adesão estão disponíveis em: https://acaoeducativa.org.br/compromissos-mude-com-elas/.

Sobre o MUDE com Elas - A Rede MultiAtores MUDE com Elas é uma iniciativa da Ação Educativa, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) e da Terre des Hommes Alemanha, com apoio do BMZ – Ministério para Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha. O projeto reúne organizações da sociedade civil, pesquisadores, educadores, comunicadores e jovens ativistas em um espaço de diálogo democrático voltado a enfrentar as múltiplas camadas de desigualdade que atinge jovens mulheres negras no mercado de trabalho.