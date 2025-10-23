OPORTUNIDADE

Prefeitura abre 253 vagas para concurso sem escolaridade com salários de até R$ 3,6 mil

Inscrições estão abertas até 3 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:40

Cidade de Caldazinhas, em Goiás Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Caldazinha, em Goiás, abriu concurso público para o preenchimento de 61 vagas imediatas e formação de 192 vagas no cadastro de reserva (CR). As oportunidades são destinadas a diversos cargos de ensino fundamental incompleto, médio, técnico e superior, com salários iniciais de até R$ 3.654,00. A carga horária semanal varia entre 30 e 35 horas.



As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame), banca organizadora do certame. O prazo final para se candidatar é 03 de dezembro de 2025.

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 80,00 para cargos de Fundamental Incompleto, R$ 100,00 para Médio/Técnico e R$ 150,00 para Superior. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 05 de dezembro de 2025.

O concurso será composto por até três etapas: Prova Objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos. Para as vagas de Professor, haverá também Prova de Redação (aplicada no mesmo dia da objetiva) e Prova de Títulos. Já para Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, a segunda etapa será uma Prova Prática.

Confira alguns cargos com vagas abertas:

Professor em Pedagogia (14 vagas + CR): Exige Ensino Superior em Pedagogia. O vencimento é de R$ 3.654,00 , com jornada de 30 horas semanais.

Executor Administrativo (14 vagas + CR): Exige Ensino Médio/Técnico. O vencimento é de R$ 1.901,92 , com jornada de 35 horas semanais.

Agente de Serviços Gerais (1 vaga + CR): Exige Ensino Fundamental Incompleto. O vencimento é de R$ 1.800,00 , com jornada de 35 horas semanais.

Motorista (4 vagas + CR): Exige Ensino Fundamental Incompleto, Prova Prática e CNH categorias "D" e "E". O vencimento é de R$ 1.800,00 , com jornada de 35 horas semanais.