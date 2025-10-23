OPORTUNIDADE

Empresa de ônibus está com 33 vagas abertas em quatro cidades da Bahia; confira

Há vagas para motoristas, mecânicos, eletricista e gerente de vendas

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:12

Águia Branca abre vagas para motoristas na Bahia Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, está com 33 vagas abertas na Bahia para atuação em diversas áreas. Somente para motoristas intermunicipal são 20 vagas em Salvador e 13 em Itabuna.

No estado, as vagas estão distribuídas nas cidades de Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana. Para o cargo de motorista, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.

São diferenciais para a aprovação no processo, habilidades como boa comunicação, cordialidade no trato com o público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho. O salário inicial é de R$ 2.721,77 (Itabuna) e R$ 3.365,46 (Salvador). Também há vagas para mecânicos, eletricista e gerente de vendas na Bahia.