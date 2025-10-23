Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Edital de concurso do IBGE com 9.580 vagas será lançado em novembro; confira

Contratações temporárias de agentes e supervisores serão realizadas por meio de processo seletivo simplificado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:48

Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE
Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir um novo concurso público para preencher 9.580 vagas temporárias de nível médio. O processo seletivo já havia sido anunciado em agosto, em publicação no Diário Oficial da União (DOU). Agora, novos detalhes foram divulgados. 

O processo seletivo ofertará 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A publicação dos editais está prevista para novembro de 2025, com provas em janeiro de 2026 e divulgação do resultado final em março do ano que vem. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizá-lo.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE por Reprodução I Instagram
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Dados do IBGE sobre quilombolas foram apresentados nesta sexta-feira (3) por Marina Silva/CORREIO
Presidente do IBGE, presidente Marcio Pochmann por Divulgação
Recenseadores do IBGE em pequena propriedade agrícola em Pernambués por Foto: Marina Silva/CORREIO
José Francisco dos Reis, 54, conversa com recenseador do IBGE por Foto: Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE por Reprodução I Instagram

O objetivo do concurso é reforçar a capacidade operacional do instituto e garantir a continuidade das pesquisas estatísticas e geográficas de abrangência nacional. 

"A iniciativa reforça o compromisso do IBGE com a produção de informações confiáveis e atualizadas, essenciais para a formulação de políticas públicas, o planejamento territorial e a tomada de decisões em diversas áreas da sociedade", diz o instituto. 

As informações do certame, como o lançamento do edital, calendário e inscrições, serão divulgadas exclusivamente nos canais oficiais do IBGE e da FGV.

Leia mais

Imagem - Três em cada 10 pessoas vão a pé para o trabalho na Bahia, aponta IBGE

Três em cada 10 pessoas vão a pé para o trabalho na Bahia, aponta IBGE

Imagem - IBGE vai abrir concurso com 9.580 vagas; veja a distribuição

IBGE vai abrir concurso com 9.580 vagas; veja a distribuição

Imagem - IPCA-15 de julho é o mais alto para o mês desde 2021, afirma IBGE

IPCA-15 de julho é o mais alto para o mês desde 2021, afirma IBGE

Tags:

Concurso Concursos Ibge

Mais recentes

Imagem - Elas querem liderar: iniciativa nacional mobiliza empresas a abrir espaço para jovens negras crescerem e transformarem o mercado

Elas querem liderar: iniciativa nacional mobiliza empresas a abrir espaço para jovens negras crescerem e transformarem o mercado
Imagem - Veste S.A. e Growdev lançam programa de formação gratuita em desenvolvimento de software

Veste S.A. e Growdev lançam programa de formação gratuita em desenvolvimento de software
Imagem - Empresa de ônibus está com 33 vagas abertas em quatro cidades da Bahia; confira

Empresa de ônibus está com 33 vagas abertas em quatro cidades da Bahia; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada