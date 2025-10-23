OPORTUNIDADE

Edital de concurso do IBGE com 9.580 vagas será lançado em novembro; confira

Contratações temporárias de agentes e supervisores serão realizadas por meio de processo seletivo simplificado

23 de outubro de 2025

Contagem da População deve ocorrer em 2025 pelo IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir um novo concurso público para preencher 9.580 vagas temporárias de nível médio. O processo seletivo já havia sido anunciado em agosto, em publicação no Diário Oficial da União (DOU). Agora, novos detalhes foram divulgados.

O processo seletivo ofertará 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A publicação dos editais está prevista para novembro de 2025, com provas em janeiro de 2026 e divulgação do resultado final em março do ano que vem. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada para organizá-lo.

O objetivo do concurso é reforçar a capacidade operacional do instituto e garantir a continuidade das pesquisas estatísticas e geográficas de abrangência nacional.

"A iniciativa reforça o compromisso do IBGE com a produção de informações confiáveis e atualizadas, essenciais para a formulação de políticas públicas, o planejamento territorial e a tomada de decisões em diversas áreas da sociedade", diz o instituto.