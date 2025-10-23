EMPREGOS E SOLUÇÕES

Veste S.A. e Growdev lançam programa de formação gratuita em desenvolvimento de software

A iniciativa surge em um momento em que o setor vive uma intensa transformação digital, e reforça o compromisso da companhia com inovação e capacitação profissional.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:24

Ao final do curso, os participantes terão a oportunidade de contratação em uma das maiores empresas brasileiras do varejo de moda, Veste S.A Crédito: Shutterstock

A Growdev, edtech especializada na formação de talentos em tecnologia, em parceria com a Veste S.A., companhia brasileira de vestuário e acessórios de alto padrão, detentora das marcas Le Lis, Dudalina, John John, Bo.Bô e Individual, está com as inscrições para o Veste Tech, um novo programa de formação gratuito, com três diferentes trilhas de capacitação, Flutter, VTEX.io e Backend (Node.js e C#), ferramentas essenciais para o comércio eletrônico.



Desenhado para pessoas que buscam ingressar ou acelerar a carreira no setor de tecnologia, o programa tem 60 vagas, divididas igualmente por cada trilha. A formação terá duração de seis meses, com metodologia 100% on-line que inclui aulas ao vivo, materiais de apoio, desenvolvimento de projetos práticos e mentorias com especialistas da Growdev. Os alunos terão acompanhamento contínuo da equipe de empregabilidade da edtech, que auxiliará na preparação para processos seletivos e na conexão com oportunidades de trabalho na Veste S.A.

A iniciativa surge em um momento de intensa transformação digital no varejo. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce no Brasil continua em franca expansão, exigindo das empresas uma infraestrutura tecnológica cada vez mais robusta e experiências de usuário mais fluidas, especialmente no mobile. O programa Veste Tech busca suprir a lacuna de profissionais qualificados em áreas críticas para o setor, como desenvolvimento de aplicativos (Flutter), plataformas de e-commerce (VTEX.io) e sistemas de retaguarda (Backend).

SERVIÇO

Inscrições: até 18 de novembro, no site https://growdev.com.br/vestetech/

Requisitos:

Estar cursando o último ano ou ter concluído o ensino médio.

Ter computador com acesso à internet conforme requisitos do edital.

Residir em território brasileiro.

Pessoas pretas e pardas e ex-alunos de escolas públicas têm pontuação extra no processo seletivo.

O processo seletivo inclui testes de perfil e lógica e realização de curso gratuito da Growdev “CODAÍ 2.0 - Primeiros passos no Front-End” que será disponibilizado a todos os inscritos.

SOBRE A VESTE S.A.

Com mais de 40 anos de história, a Veste S.A. é um dos principais conglomerados de moda de alto padrão no Brasil. Controla marcas de prestígio como Le Lis, BO.BÔ, Dudalina, John John e Individual.

SOBRE A GROWDEV

A Growdev é uma empresa de tecnologia, com sede em Campo Bom (RS), que conecta a formação de talentos com o desenvolvimento de soluções e serviços para empresas. Fundada em 2019, surgiu para atender à alta demanda do mercado por profissionais qualificados, aliando essa necessidade à sua expertise em grandes projetos de tecnologia. A empresa oferece programas de capacitação com metodologia prática, mentoria e conexão direta com o mercado.