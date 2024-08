EMPREGOS E SOLUÇÕES

Eletrobras anuncia mais de 200 vagas do Estágio Unificado

Distribuídas pelo país, serão aproximadamente 20 oportunidades na região Norte, 40 no Nordeste, 30 no Centro-Oeste, 100 no Sudeste e 30 no Sul. Para participar do processo, o candidato deve acessar o site da Eletrobras, buscar a seção Trabalhe Conosco e selecionar a área de Jovens Talentos. O andamento do processo de seleção para o Programa de Estágio deverá ser acompanhado unicamente pelos canais oficiais da Eletrobras.