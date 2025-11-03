EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empreendedores baianos contam com consultoria e capacitações gratuitas

Consultorias, cursos e quase 2 mil vagas de estágio estão entre as iniciativas que fortalecem a qualificação profissional e o empreendedorismo no estado.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:00

Núcleo de Gestão da Unijorge

Com atendimento gratuito, o Núcleo de Gestão da Unijorge oferece consultoria especializada para empreendedores. A iniciativa é realizada por alunos e professores da instituição, com suporte para desenvolvimento de plano de negócios, plano de marketing, precificação, planejamento estratégico, modelagem e validação de negócios. O Núcleo atua em parceria com entidades como ABRH-BA, PMI-BA, Instituto Move Mulher e APROMMID. O serviço é o realizado no Campus Paralela, com horário marcado, às terças e quintas-feiras, das 15h às 19h. O agendamento é feito pelo link http://bit.ly/4nusv6A . O Núcleo de Gestão da Unijorge também atua em parceria com entidades como ABRH-BA, PMI-BA, Instituto Move Mulher e APROMMID, com promoção de eventos, workshops e ações de relacionamento com o mercado. Um dos programas desenvolvidos é a capacitação voltada para mulheres empreendedoras, que já beneficiou mais de 400 participantes e terá a décima segunda turma em breve.

Digitalização no Encontro de Arquivos

A gestão de documentos e o uso de novas tecnologias na preservação e acesso de acervos públicos serão destaque no X Encontro Baiano de Arquivos Municipais e Institucionais (X EBAM+), realizado no dia 7 de novembro, na Doca 1 – Polo de Economia Criativa, em Salvador. O evento é promovido pela Fundação Pedro Calmon (FPC), por meio do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), com o apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB) e parceria institucional do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA).Com o tema “Gestão Documental Orientada à Prestação de Contas: Transparência e Eficiência na Administração Pública e Privada”, o encontro vai discutir a transformação digital pode fortalecer a governança e o acesso à informação.As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico http://bit.ly/4hzS9FT

Vagas de estágio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 1.980 vagas de estágio abertas. Há oportunidades em artes plásticas, biologia, ciências da computação, comunicação social, design gráfico, direito, engenharia de produção, gastronomia, gestão de recursos humanos e muito mais, incluindo cursos técnicos e do ensino médio. As oportunidades são remuneradas e as bolsas variam de R$ 350 a R$ 2,2 mil, além de auxílio transporte. https://iel.portaldaindustria.com.br/

Cursos gratuitos