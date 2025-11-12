NÍVEL FUNDAMENTAL AO SUPERIOR

Emprego: Salvador tem 288 vagas com salários de até R$ 3,4 mil neata quarta (12)

Candidatos devem acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06:59

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 288 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Vendedor Externo (Consórcio de Moto)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, desejável vivência com vendas de consórcio de veículos ou moto.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

25 vagas

Editor de mídias

Requisitos: Ensino superior completo em Designer Gráfico, seis meses de experiência.

Salário: R$3.408,60 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável ter atuado em limpeza de obras.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Camareiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou certificado de dispensa.

Salário: R$1.530,00 + benefícios

2 vagas

Eletricista em Construção Civil (vaga temporária)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com leitura de projeto elétrico e disponibilidade para trabalhar na Linha Verde.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Operador de Empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Repositor de Mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Repositor de Frios

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Repositor de Hortifrut

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Ajudante de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Peixeiro

Requisitos: Ensino médio completo, dois meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Operador de Empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Forneiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar de recepção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência em recepção de clínicas ou hospitais e disponibilidade para carga horária reduzida.

Salário: R$1.375,20 + benefícios

1 vaga

Zelador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.718,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.522,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar administrativo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, conhecimento intermediário de informática.

Salário: R$800,00 + transporte

1 vaga

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de estoque

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante prático

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Pedreiro profissional

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de perecíveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: moradores da região da Suburbana ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar em Saúde Bucal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de ASB e CRO ativo, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Vigia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH A, noções de informática, curso de formação de vigilante atualizado, experiência com radiocomunicador e em condomínio.

Salário: R$1.759,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista Atendente (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ou 3º ano à noite), sem experiência, conhecimento em pacote office.

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso à região da Praia do Flamengo.

Salário: R$1.552,00 + benefícios

2 vagas

Analista fiscal

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador fiscal

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: R$1.645,02 + benefícios

1 vaga

Atendente de Lanchonete (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência.

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

3 vagas

Analista financeiro (contas a pagar)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência, desejável experiência no ramo de mercado.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador financeiro

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência, desejável experiência no ramo de mercado.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

70 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente Social (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino superior completo em Serviço Social, três meses de experiência, CRESS ativo.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento básico em pacote office, disponibilidade para trabalhar à tarde e à noite, desejável experiência em atendimento ao cliente e área de saúde.

Salário: R$1.578,72 + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento básico em pacote office e disponibilidade de horário, desejável experiência em atendimento ao cliente e farmácia.

Salário: R$1.578,72 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Embalador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Loja I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de Loja II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Repositor de Mercadoria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.

Salário: A combinar + benefícios