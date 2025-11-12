Emprego: Salvador tem 288 vagas com salários de até R$ 3,4 mil neata quarta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06:59
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 288 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Vendedor Externo (Consórcio de Moto)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, desejável vivência com vendas de consórcio de veículos ou moto.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
25 vagas
Editor de mídias
Requisitos: Ensino superior completo em Designer Gráfico, seis meses de experiência.
Salário: R$3.408,60 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável ter atuado em limpeza de obras.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Camareiro
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou certificado de dispensa.
Salário: R$1.530,00 + benefícios
2 vagas
Eletricista em Construção Civil (vaga temporária)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com leitura de projeto elétrico e disponibilidade para trabalhar na Linha Verde.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Operador de Empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Repositor de Mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Repositor de Frios
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Repositor de Hortifrut
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Ajudante de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Peixeiro
Requisitos: Ensino médio completo, dois meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Operador de Empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Forneiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Auxiliar de recepção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência em recepção de clínicas ou hospitais e disponibilidade para carga horária reduzida.
Salário: R$1.375,20 + benefícios
1 vaga
Zelador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.718,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.522,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar administrativo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, conhecimento intermediário de informática.
Salário: R$800,00 + transporte
1 vaga
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de estoque
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir conhecimento em pacote office.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante prático
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Pedreiro profissional
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Recepcionista de hotel
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Caixa de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de perecíveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: moradores da região da Suburbana ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar em Saúde Bucal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de ASB e CRO ativo, disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Vigia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH A, noções de informática, curso de formação de vigilante atualizado, experiência com radiocomunicador e em condomínio.
Salário: R$1.759,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista Atendente (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ou 3º ano à noite), sem experiência, conhecimento em pacote office.
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso à região da Praia do Flamengo.
Salário: R$1.552,00 + benefícios
2 vagas
Analista fiscal
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador fiscal
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: R$1.645,02 + benefícios
1 vaga
Atendente de Lanchonete (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência.
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
3 vagas
Analista financeiro (contas a pagar)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência, desejável experiência no ramo de mercado.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador financeiro
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins, seis meses de experiência, desejável experiência no ramo de mercado.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
70 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente Social (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino superior completo em Serviço Social, três meses de experiência, CRESS ativo.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento básico em pacote office, disponibilidade para trabalhar à tarde e à noite, desejável experiência em atendimento ao cliente e área de saúde.
Salário: R$1.578,72 + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento básico em pacote office e disponibilidade de horário, desejável experiência em atendimento ao cliente e farmácia.
Salário: R$1.578,72 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Operador de Caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Embalador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Auxiliar de Loja I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Auxiliar de Loja II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Repositor de Mercadoria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas