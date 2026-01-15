TRABALHO

Emprego: SIMM oferece vagas com salário de até R$ 3,2 mil para Salvador nesta sexta (16)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:28

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece diferentes vagas de trabalho para esta sexta-feira (16) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como telefonista, auxiliar administrativo, supervisor operacional, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, encarregado de produção, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

✅ VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho limpa, disponibilidade para carregar peso e fácil acesso ao bairro de São Cristovão



Salário: 1.700,00 + benefícios



Vagas: 1



Professor de séries iniciais (VAGA DE ESTÁGIO)

Requisitos: Ensino superior incompleto em pedagogia (estar cursando a partir do 4º semestre), sem experiência, ter conhecimento com pacote office



Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 6



Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 90



Operador de telemarketing para atendimento em Libras

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática intermediária, boa digitação e domínio em LIBRAS



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 280



💼 VAGAS COM EXPERIÊNCIA



Supervisor de Loja (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, 6 meses de experiência ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite



Salário: 1.800,00 + benefícios

Vagas: 1



Oficial de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência nas áreas: Serralheiro, Marceneiro, Carpinteiro e Cívil e disponibilidade para trabalhar em sistema de escala



Salário: 2.246,26 + benefícios



Vagas: 2



Ajudante de armazém

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para carregar peso



Salário: 1.711,54 + benefícios



Vagas: 8



Costureira (VAGA TEMPORÁRIA DE 10 DIAS)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter experiência em Customização de abadas



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 8



Controlador de pragas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter CNH A



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Técnico em enfermagem (emergência clínica cirúrgica)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de Emergência clínica cirúrgica



Salário: 3.297,32 + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa



Salário: 1.641,98 + benefícios



Vagas: 2



Auxiliar de estoque

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa



Salário: 1.700,00 + benefícios



Vagas: 5



Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade na função e carteira de reservista ou atestado de dispensa



Salário: 1.700,00 + benefícios



Supervisor de logística

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou logística (estar cursando a partir do 4º semestre). Imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa



Salário: 1.700,00 + benefícios



Vendedor

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e em técnicas de vendas



Salário: 1.700,00 + benefícios



Auxiliar de Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência



Salário: Piso da categoria + produção e benefícios



Vagas: 4



Pedreiro Ceramista e Alvenaria

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em assentamento de pisos



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 5



Técnico em enfermagem (UTI GERAL)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de UTI GERAL



Salário: 3.297,32 + benefícios



Vagas: 1



Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Atendente de Açaiteria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar fechamento de loja



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Ajudante prático

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa. Desejável possuir CNH B



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência



Salário: Salário de comerciário + benefícios



Vagas: 1



Saladeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência



Salário: 1.621,00 + benefícios



Vagas: 1



Ajudante Prático em Metalurgia

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 4



Promotor de Vendas em Loja de Conveniência

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, conhecimento de informática, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristóvão



Salário: 1.621,00 + benefícios



Vagas: 2



Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba



Salário: 1.833,51 + benefícios



Vagas: 2



Auxiliar financeiro (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, cursando 2º semestre (cursando a noite)



Salário: Bolsa de R$ 810,00 + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração 2º semestre (cursando a noite)



Salário: Bolsa de R$ 810,00 + benefícios



Vagas: 1



Pintor de Obras

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Engenheiro Civil

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Empregada doméstica (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência. Desejável experiência em cozinha e Imprescindível no preparo das refeições



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Ajudante de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, e disponibilidade para realizar viagens e trabalhos aos finais de semana e feriados



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 2



Encarregado de almoxarifado

Requisitos: Ensino superior completo em administração ou áreas afins, 6 meses de experiência ocupando cargo de liderança, conhecimento no pacote office. Desejável curso de eletricidade veicular básica



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Encarregado de manutenção

Requisitos: Ensino superior incompleto em administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, possuir capacidade básica de síntese para elaboração de relatórios numéricos e descritivos, conhecimento no pacote office



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Chapista

Requisitos: Ensino médio completo , 6 meses de experiência. Possuir conhecimento em serviços de chaparia. Desejável curso de eletricidade veicular básica, conhecimento em ferramentas e aparelhos para funilaria, em máquinas de solda e em desenho e corte em chapa



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Lubrificador

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Possuir conhecimentos técnicos de lubrificação, aplicação, manuseio e armazenagem de lubrificantes, bombas de graxa



Salário: a combinar + benefícios



Vagas: 1



Auxiliar de logística (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em logística 2º semestre (cursando a noite)



Salário: Bolsa de R$ 800,00 + benefícios



Vagas: 1



Ajudante de armazém

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência



Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

