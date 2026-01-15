Acesse sua conta
Emprego: SIMM oferece vagas com salário de até R$ 3,2 mil para Salvador nesta sexta (16)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:28

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece diferentes vagas de trabalho para esta sexta-feira (16) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como telefonista, auxiliar administrativo, supervisor operacional, atendente, recepcionista, operador de telemarketing, encarregado de produção, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

✅ VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

  • Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)
  • Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho limpa, disponibilidade para carregar peso e fácil acesso ao bairro de São Cristovão
  • Salário: 1.700,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Professor de séries iniciais (VAGA DE ESTÁGIO)
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em pedagogia (estar cursando a partir do 4º semestre), sem experiência, ter conhecimento com pacote office
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 6

  • Operador de telemarketing receptivo
  • Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 90

  • Operador de telemarketing para atendimento em Libras
  • Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática intermediária, boa digitação e domínio em LIBRAS
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 2

  • Operador de telemarketing ativo e receptivo
  • Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 280

💼 VAGAS COM EXPERIÊNCIA

  • Supervisor de Loja (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
  • Requisitos: Ensino superior completo em Administração, 6 meses de experiência ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite
  • Salário: 1.800,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Oficial de Manutenção Predial
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência nas áreas: Serralheiro, Marceneiro, Carpinteiro e Cívil e disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
  • Salário: 2.246,26 + benefícios
  • Vagas: 2

  • Ajudante de armazém
  • Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para carregar peso
  • Salário: 1.711,54 + benefícios
  • Vagas: 8

  • Costureira (VAGA TEMPORÁRIA DE 10 DIAS)
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter experiência em Customização de abadas
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 8

  • Controlador de pragas
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter CNH A
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 2

  • Técnico em enfermagem (emergência clínica cirúrgica)
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de Emergência clínica cirúrgica
  • Salário: 3.297,32 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Auxiliar de limpeza
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa
  • Salário: 1.641,98 + benefícios
  • Vagas: 2

  • Auxiliar de estoque
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa
  • Salário: 1.700,00 + benefícios
  • Vagas: 5

  • Auxiliar de limpeza
  • Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade na função e carteira de reservista ou atestado de dispensa
  • Salário: 1.700,00 + benefícios

  • Supervisor de logística
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou logística (estar cursando a partir do 4º semestre). Imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa
  • Salário: 1.700,00 + benefícios

  • Vendedor
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e em técnicas de vendas
  • Salário: 1.700,00 + benefícios

  • Auxiliar de Pedreiro
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
  • Salário: Piso da categoria + produção e benefícios
  • Vagas: 4

  • Pedreiro Ceramista e Alvenaria
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em assentamento de pisos
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 5

  • Técnico em enfermagem (UTI GERAL)
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de UTI GERAL
  • Salário: 3.297,32 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Camareira
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Encarregado de limpeza
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Auxiliar de limpeza pesada
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 2

  • Atendente de Açaiteria
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar fechamento de loja
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Açougueiro
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Ajudante prático
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa. Desejável possuir CNH B
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 2

  • Vendedor interno
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
  • Salário: Salário de comerciário + benefícios
  • Vagas: 1

  • Saladeiro
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
  • Salário: 1.621,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Ajudante Prático em Metalurgia
  • Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 4

  • Promotor de Vendas em Loja de Conveniência
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, conhecimento de informática, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristóvão
  • Salário: 1.621,00 + benefícios
  • Vagas: 2

  • Cozinheiro de Restaurante
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba
  • Salário: 1.833,51 + benefícios
  • Vagas: 2

  • Auxiliar financeiro (vaga de estágio)
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, cursando 2º semestre (cursando a noite)
  • Salário: Bolsa de R$ 810,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Auxiliar administrativo (vaga de estágio)
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração 2º semestre (cursando a noite)
  • Salário: Bolsa de R$ 810,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Pintor de Obras
  • Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Pedreiro
  • Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Engenheiro Civil
  • Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Empregada doméstica (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
  • Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência. Desejável experiência em cozinha e Imprescindível no preparo das refeições
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Ajudante de mecânico
  • Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, e disponibilidade para realizar viagens e trabalhos aos finais de semana e feriados
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 2

  • Encarregado de almoxarifado
  • Requisitos: Ensino superior completo em administração ou áreas afins, 6 meses de experiência ocupando cargo de liderança, conhecimento no pacote office. Desejável curso de eletricidade veicular básica
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Encarregado de manutenção
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, possuir capacidade básica de síntese para elaboração de relatórios numéricos e descritivos, conhecimento no pacote office
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Chapista
  • Requisitos: Ensino médio completo , 6 meses de experiência. Possuir conhecimento em serviços de chaparia. Desejável curso de eletricidade veicular básica, conhecimento em ferramentas e aparelhos para funilaria, em máquinas de solda e em desenho e corte em chapa
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Lubrificador
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Possuir conhecimentos técnicos de lubrificação, aplicação, manuseio e armazenagem de lubrificantes, bombas de graxa
  • Salário: a combinar + benefícios
  • Vagas: 1

  • Auxiliar de logística (estágio)
  • Requisitos: Ensino superior incompleto em logística 2º semestre (cursando a noite)
  • Salário: Bolsa de R$ 800,00 + benefícios
  • Vagas: 1

  • Ajudante de armazém
  • Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
1 de 13
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

