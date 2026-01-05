Acesse sua conta
Empresa de celulose abre inscrições para Programa de Estágio; há 31 vagas em diferentes áreas

Companhia aposta na contratação de estudantes de graduação para o mercado florestal

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:55

A Veracel é considerada um dos melhores lugares para trabalhar, de acordo com a consultoria global Great Place to Work – GPTW
A Veracel é considerada um dos melhores lugares para trabalhar, de acordo com a consultoria global Great Place to Work – GPTW Crédito: Shutterstock/reprodução

A Veracel, indústria de celulose com operação na região Sul da Bahia, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio de 2026. Serão 31 vagas para atuar em diversas áreas da companhia. As candidaturas podem ser submetidas pelo site da empresa até o dia 11 de janeiro. O período de admissão está previsto para acontecer no início de março de 2026 e o período de estágio será de 12 meses.

Os estudantes precisam ter disponibilidade para estágio de 30 horas semanais, das 8h às 15h em formato presencial ou híbrido, para atuar em Eunápolis, na Bahia. A preferência será para jovens que residam nos municípios da região. O processo seletivo envolve o período de inscrições, quevai até o dia 11 de janeiro, seguido pela triagem das pessoas candidatas.

Quem for selecionado, passará por entrevistas com o setor de Recursos Humanos e com o gestor da área respectiva à sua candidatura ao longo do mês de janeiro. Finalizadas as entrevistas, as pessoas aprovadas passarão pelos processos de admissão e de assinatura do contrato de estágio, para ser iniciado a partir do mês de março.

A empresa ressalta que a companhia está comprometida com a promoção de um ambiente de trabalho com respeito à dignidade, à diversidade e aos direitos humanos. “Nossas ações são pautadas na sustentabilidade, no diálogo e na transparência, o que nos confere o título de uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil”.

Eles também destacam que encorajam “candidaturas de pessoas de diferentes raças, etnias, deficiências, identidades e expressões de gênero, orientação sexual, idade, religião, convicção política, nacionalidade, estado civil, possuir filhos ou não, peso, ou qualquer outra característica que te torna único(a). Junte-se a nós para fazer parte de um time que celebra as diferenças”.

