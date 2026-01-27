EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empresas abrem oportunidades de emprego

As oportunidades contemplam os modelos presenciais, híbrido e remoto. Confira!

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:11

Oito empresas de diferentes segmentos que estão com vagas em aberto agora no começo do ano Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho brasileiro está em ritmo acelerado nesse começo de ano, o que é uma ótima oportunidade para quem busca recolocação profissional. Segundo a Pesquisa de Expectativa de Emprego, 68% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais no primeiro trimestre deste ano. Esse movimento reforça o movimento do fim do ano que, de acordo com o Ministério do Trabalho, foram abertas mais de 85 mil postos formais em novembro de 2025 e um saldo acumulado amplo de contratações nos últimos meses.

Diante desse cenário positivo, confira oito empresas de diferentes segmentos que estão com vagas em aberto:

Fluencypass

A Fluencypass, edtech brasileira que oferece o único método do mundo com o ciclo completo da fluência em inglês, está com vinte vagas abertas em diversas áreas, incluindo Administração, Comercial, Acadêmico, Marketing e Tecnologia. Para mais informações e requisitos, os interessados podem acessar o link.

DPOnet

A DPOnet, empresa que tem como missão democratizar, automatizar e simplificar a jornada de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), está com vagas abertas para estágios nas áreas de Produto (UX Design) e Marketing, com jornada híbrida. Os interessados devem se inscrever nos links: Produto (UX Design) e Marketing .

Viapol

A Viapol, empresa brasileira especializada em soluções químicas de alta tecnologia para a construção civil, possui cinco oportunidades em aberto para funções de Controller, Master Data Owner Pleno, Promotor de Trade, Supervisor de manutenção, Sales Development Representative e Supervisor de Manutenção. As vagas estão distribuídas para atuação em Caçapava, São Paulo e Brasília e os interessados podem se inscrever pelo link.

Unifisa

A Unifisa, empresa brasileira de soluções financeiras, especializada em consórcio, está com mais de 50 vagas em aberto para diversas áreas como assistente administrativo de vendas jr; assistente de help desk Jr; vendedor de consórcio; consultor de negócios digitais; coordenador contábil; supervisor de customer success; assistente comercial de seguros jr e consultor de negócios, com atuação em São Paulo, Paraná ou Bahia. Os interessados podem acessar o link aqui

Holmes

O Holmes, plataforma de automação de gestão de processos, está com vagas remotas para Desenvolvedor Backend (Ruby on Rails) e Desenvolvedor Frontend (Vue.JS) Pleno, e uma vaga para Gerente de Parcerias e Canais, no formato híbrido. Os interessados podem se inscrever por meio do link.

Sambatech

A Sambatech, especialista em soluções digitais inteligentes e eficazes com foco em Inteligência Artificial, está com duas vagas abertas para as posições UX Researche II e Vibe Coding Developer II. Para mais informações sobre as oportunidades, acesse o link.

Alloyal

A Alloyal, Loyalty Tech que entrega mais vendas, engajamento e retenção de usuários para empresas por meio de soluções personalizadas de fidelidade, está com duas vagas em aberto para: Business Development Representative Pleno e Executivo de vendas/Account Executive B2B. As vagas são em modelo híbrido, sendo os dias presenciais na sede da empresa, localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para mais informações, acesse aqui.

GaussFleet

A GaussFleet, maior plataforma SaaS de gestão de máquinas móveis para construtoras, operadores logísticos e siderúrgicas está com duas vagas em aberto para Estagiário(a) Comercial | Desenvolvimento de Negócios e Desenvolvedor(a) Full Stack Júnior (React Native & PHP) CLT/Júnior. As vagas são presenciais na sede da empresa em Lavras, Minas Gerais. Os interessados podem enviar seus currículos para contato@globaldotcom.com.br.