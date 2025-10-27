Acesse sua conta
Estão abertas as inscrições para curso gratuito de cibersegurança

Programa terá 20 horas, será 100% online com atividades práticas e as aulas ocorrerão entre 1º e 5 de dezembro

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:33

Conhecimento básico de computação, noções de redes de computadores e sistemas operacionais ajudarão na compreensão do conteúdo Crédito: Shutterstock

O Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban está com uma nova turma para o Cyber Academy, projeto de capacitação direcionado a todos os interessados por temas relacionados à área de segurança cibernética. O projeto terá 10 mil vagas. As inscrições começam hoje (27) e terminam no próximo dia 27 de novembro e podem ser feitas neste link.

As aulas ocorrerão entre 1º e 5 de dezembro, o curso terá interações ao vivo via Microsoft Teams e aulas gravadas disponibilizadas na plataforma de treinamento online Cyber Lab/Go Hacking. As atividades práticas do curso, que são opcionais, poderão ser feitas até 14 de dezembro.

Na inscrição o candidato terá que responder a uma avaliação de 10 questões básicas de segurança da informação. O retorno será encaminhado via e-mail a partir do dia 28 de novembro, após a realização de uma curadoria, que também levará em conta a ordem da pré-inscrição e as respostas das questões.

O curso terá cinco módulos: DevSecOps, Forense Computacional, Segurança Ofensiva (Red Team), Segurança Defensiva (Blue Team), Governança, Risco e Compliance (GRC), além do desafio prático no formato CTF (Capture the Flag).

Conhecimento básico de computação, noções de redes de computadores e sistemas operacionais ajudarão na compreensão do conteúdo. No entanto, o principal pré-requisito é a motivação e interesse em aprender sobre cibersegurança.

“Esta é a 5ª edição do Cyber Academy, a segunda deste ano. Nosso objetivo é capacitar o público em geral e ampliar a conscientização sobre o tema”, afirma Ivo Mósca, diretor de Inovação, Produtos, Serviços e Segurança da Febraban.

Sobre o Laboratório

O Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban foi inaugurado em setembro de 2020. Localizado em São Paulo, conta com as tecnologias mais avançadas disponíveis na área de inteligência e simulação. As atividades são desenvolvidas com base em cinco frentes: Treinamento, Simulação, Inteligência, Padronização e Inovação.

Os treinamentos são focados em segurança cibernética com conteúdo prático direcionado aos profissionais técnicos e de gestão das instituições financeiras. Nesta frente de atuação do laboratório, o objetivo é formar profissionais em diversos níveis de treinamento. São promovidos exercícios de ataque e defesa no espaço cibernético, estimulando práticas que exercitem respostas a incidentes virtuais.

Nas simulações entre os participantes do laboratório, são trabalhados cenários de situações de ataques cibernéticos em grupos de forma técnica e estratégica.

Na frente Inteligência, as instituições fazem uso estratégico de informações e dados de ameaças e atividades criminosas ocorridas no meio cibernético. O Laboratório desenvolve relatórios técnicos sobre ameaças e ainda informações atualizadas sobre segurança cibernética para o segmento financeiro.

No pilar Padronização, são trabalhadas melhorias com guias, treinamentos e workshops para fornecedores que atendem o Sistema Financeiro Nacional.

E na frente de Inovação, o objetivo é trazer tendências e novidades de segurança cibernética, abrangendo novas técnicas de ataques, tecnologia e interfaces e impactos da cibersegurança nas instituições.

Com assessoria

