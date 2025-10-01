EMPREGOS E SOLUÇÕES

Evento discute impacto do câncer de mama na carreira e promove debates sobre reconstrução profissional

“Além do Laço” acontece no dia 03 de outubro com apoio de empresas como Funcional, Hapvida e Wella Company

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:10

A programação reúne médicos, psicólogos e executivas, e terá transmissão online e gratuita para qualquer pessoa que queira acompanhar as palestras e painéis. Crédito: Reprodução/Divulgação

O Coletivo HubMulher, movimento sem fins lucrativos que reúne mulheres líderes e profissionais de diferentes segmentos, em parceria com o Knowledge Hub, comunidade formada por executivos e empreendedores das áreas de tecnologia e engenharias, realiza no próximo 03 de outubro o evento “Além do Laço: Reconstruindo Caminhos Profissionais com Coragem e Cuidado”. O encontro tem objetivo de abordar o impacto do câncer de mama na carreira e oferecer ferramentas para a reinserção profissional.

“O câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil, com cerca de 73 mil novos casos por ano, segundo o INCA. Quase 44% das brasileiras recebem o diagnóstico em estágio avançado, o que reduz as chances de cura e impacta diretamente o futuro pessoal e profissional. Nosso intuito é mostrar que existe vida após o diagnóstico, compartilhando histórias de resiliência e caminhos possíveis”, comenta Ana Paula Arbache, fundadora do Coletivo HubMulher.

A ocasião reunirá médicos, psicólogos, nutricionistas e empreendedoras para compartilhar experiências e soluções voltadas ao acolhimento e à empregabilidade. Com transmissão simultânea online, as palestras podem ser acompanhadas ao vivo à partir das 08h30 pelo cadastro no link.

Andrea Uchoa, Diretora Comercial e Relacionamento Pharma da Funcional, pioneira e líder em tecnologias para programas de suporte a pacientes, participa da palestra “Empreender com Esperança”, que abordará o empreendedorismo como caminho de reconstrução e ressignificação de propósito. “Mais do que um símbolo, esse evento representa um passo além da conscientização sobre o câncer de mama: é a construção de um legado de esperança, oportunidades e dignidade para mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam a doença”, compartilha a executiva.

Entre outros confirmados estão nomes como a Dra. Adriana Burlacchini, Mastologista; Dra. Nina Abreu, Diretora de Qualidade e Inovação na Hapvida; e Guilherme Catarino, Presidente da Wella Company. Também haverá arrecadação de lenços e doações para a compra de kits de maquiagem, que serão destinados ao Instituto Doses de Amor, apoiador de mulheres em tratamento oncológico.

Serviço:

Evento: Além do Laço: Reconstruindo Caminhos Profissionais com Coragem e Cuidado

Data: 03 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Formato: Híbrido (presencial e transmissão online)

Link para participação online: Cadastro via formulário