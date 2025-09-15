Acesse sua conta
Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo oferecerá mais de 100 vagas e serviços gratuitos

Gerdau e IFood estão com vagas abertas. Veja como se inscrever

  Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Feira de empregos em Plataforma

O Grau Educacional Plataforma, em Salvador, realiza mais uma grande ação social no próximo dia 17 de setembro, das 9h às 14h, em sua unidade. Trata-se da Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, que oferecerá mais de 100 vagas de cadastro em empresas parceiras, além de diversos serviços gratuitos para a população. Para participar, os interessados devem levar documentos pessoais, currículo (impresso e digital) e comprovante de residência. O Grau Técnico fica na R. dos Ferroviários, 0 - São João do Cabrito de Plataforma, Salvador.

Gerdau capacita empreendedores

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, com turmas online para todo o Brasil em comemoração à Semana do Empreendedor. A iniciativa possui 100 vagas disponíveis para o curso e é gratuita, voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender.As aulas acontecerão do dia 06 a 10 de outubro de 2025, online via Google Meet, com inscrições de 06 de setembro a 08 de outubro. Durante o curso, os participantes irão desenvolver habilidades a partir de ferramentas de gestão, podendo assim abrirem ou estruturarem seus próprios negócios de uma forma organizada e orientada. Acesse: https://www.gerdautransforma.com.br/

IFood tem vagas

O iFood abre mais de 100 vagas para profissionais da área Comercial de todas as regiões do Brasil. As oportunidades são para pessoas executivas de contas comerciais de nível pleno e sênior, distribuídas nas principais capitais do país e algumas no interior. Os profissionais terão a missão de desenvolver novos negócios, fortalecer os laços com parceiros e impulsionar a economia.Candidaturas até o dia 16.09 http://bit.ly/4niBubo

Preparação para CNU

As provas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado estão chegando. A Kultivi disponibiliza um curso preparatório completo e gratuito. Para se inscrever, basta acessar o site www.kultivi.com, preencher cadastro simples com nome, sobrenome, e-mail e senha.

Anote aí

A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas abriu inscrições para o CapacitAS, programa educacional online e gratuito. Acesse: https://abraf.eadplataforma.app/.

