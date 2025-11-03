EMPREGOS E SOLUÇÕES

Gestão pública entra na era digital: X EBAM+ debate inovação e preservação de arquivos no setor público

Com foco na preservação e no uso estratégico de dados, o evento reúne profissionais de todo o país para discutir o futuro da gestão documental.

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:52

O evento é aberto a estudantes, servidores, pesquisadores, arquivistas, educadores, agentes culturais e técnicos, promovendo o fortalecimento da gestão pública nos municípios baianos. Crédito: Shutterstock/reprodução

A gestão de documentos e o uso de novas tecnologias na preservação e acesso de acervos públicos serão destaque no X Encontro Baiano de Arquivos Municipais e Institucionais (X EBAM+), que acontece no dia 7 de novembro, na Doca 1 – Polo de Economia Criativa, em Salvador. O evento é promovido pela Fundação Pedro Calmon (FPC), por meio do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), com o apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB) e parceria institucional do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA).

Com o tema “Gestão Documental Orientada à Prestação de Contas: Transparência e Eficiência na Administração Pública e Privada”, o encontro vai reunir prefeitos, secretários, servidores municipais, pesquisadores e especialistas em tecnologia e gestão pública para discutir como a transformação digital pode fortalecer a governança e o acesso à informação.

Um dos destaques da programação será a palestra “Preservação digital e as novas Tecnologias da Informação no contexto dos Arquivos Municipais”, ministrada por Ricardo Sodré Andrade, chefe do Escritório Regional Nordeste do Arquivo Nacional. O palestrante vai abordar os desafios da preservação digital e acesso na era das transformações tecnológicas, destacando como as práticas de gestão documental podem assegurar a integridade, a transparência e o acesso público às informações.

Durante a apresentação, Ricardo também apresentará o Farinha, software em desenvolvimento que busca facilitar a gestão e o acesso a acervos de maneira segura e sustentável. O sistema está sendo concebido como uma ferramenta de apoio à difusão de documentos públicos, integrando princípios de preservação digital e interoperabilidade ao ambiente de fácil manutenção e acesso.

O X EBAM+ reunirá autoridades públicas, prefeitos, secretários, gestores de arquivos, profissionais da área e a comunidade interessada em discutir políticas arquivísticas, transparência e gestão documental. O evento é aberto a estudantes, servidores, pesquisadores, arquivistas, educadores, agentes culturais e técnicos, promovendo o fortalecimento da gestão pública nos municípios baianos.

Sobre Ricardo Andrade

Ricardo Sodré apresentará o Farinha, software em desenvolvimento que busca facilitar a gestão e o acesso a acervos de maneira segura e sustentável Crédito: Divulgação

Ricardo Sodré Andrade é o Chefe do Escritório Regional Nordeste do Arquivo Nacional. Mestre em Ciência da Informação e Bacharel em Arquivologia pela UFBA, ainda é membro do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA (LABHDUFBA), do Raul Hacker Club e coordenador do projeto de desenvolvimento do software livre Farinha. Ao longo da carreira, coordenou diversos projetos de TI aplicada a acervos permanentes e memoriais (históricos), incluindo iniciativas de desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA/RAG).

Com experiência em desenvolvimento web, infraestrutura de TI e preservação digital, já publicou artigos científicos, capítulos de livros e atuou como editor do Portal do Arquivista. Seus interesses de pesquisa incluem instituições arquivísticas, inteligência artificial, governo eletrônico, gestão documental, arquivos permanentes e sistemas de recuperação da informação.

