GR abre vagas de emprego na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:11
O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, tem seis vagas abertas no Estado. Duas são para Salvador (bombeiro civil e vigilante), duas para Alagoinhas (vigilantes), uma para Santo Antônio de Jesus (porteiro) e outra para Ilhéus (vigilante).
Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.
A empresa tem mais de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.
Sobre o Grupo GR
O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.