GR abre vagas de emprego na Bahia

Salvador, Alagoinhas, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus são os municípios com oportunidades abertas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:11

A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital. Crédito: Divulgação

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, tem seis vagas abertas no Estado. Duas são para Salvador (bombeiro civil e vigilante), duas para Alagoinhas (vigilantes), uma para Santo Antônio de Jesus (porteiro) e outra para Ilhéus (vigilante).

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa tem mais de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.

Sobre o Grupo GR