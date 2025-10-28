Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

GR abre vagas de emprego na Bahia

Salvador, Alagoinhas, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus são os municípios com oportunidades abertas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:11

A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.
A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital. Crédito: Divulgação

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, tem seis vagas abertas no Estado. Duas são para Salvador (bombeiro civil e vigilante), duas para Alagoinhas (vigilantes), uma para Santo Antônio de Jesus (porteiro) e outra para Ilhéus (vigilante).

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

A empresa tem mais de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.

Sobre o Grupo GR       

O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.      

Mais recentes

Imagem - Do que são feitas as coisas? Estudantes de Salvador descobrem resposta em passeio interativo

Do que são feitas as coisas? Estudantes de Salvador descobrem resposta em passeio interativo
Imagem - Empresa de segurança abre vagas de emprego na Bahia; confira cargos

Empresa de segurança abre vagas de emprego na Bahia; confira cargos
Imagem - Bahia terá mais de 800 vagas em concursos públicos para órgãos estaduais; confira

Bahia terá mais de 800 vagas em concursos públicos para órgãos estaduais; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada