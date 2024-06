EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Travelex Confidence está com mais de 25 vagas abertas em todo o Brasil

O Grupo Travelex Confidence, empresa com mais de 950 colaboradores diretos que faz parte do Travelex Group, líder global em câmbio, está com mais de 25 vagas abertas em todo o Brasil entre as mais diversas posições e especialidades. Entre as ofertas de emprego, há oportunidades tanto em formato presencial quanto em modelo híbrido de jornada.