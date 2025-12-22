Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo Zelo abre mais de 300 vagas de emprego em diversas áreas

Rede de Educadores abre vagas para professores, auxiliares e estágio em pedagogia

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:00

Grupo Zelo oferece 300 vagas

O Grupo Zelo está com mais de 300 vagas abertas em diversas áreas e funções, com destaque para a área comercial, que reúne mais de 100 posições disponíveis. Há também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas incluem cargos como vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outros, abrangendo setores administrativos, operacionais e de tecnologia. As contratações são realizadas no regime CLT. Mais informações sobre todas as oportunidades no site:https://bit.ly/4b2541Q

250 vagas abertas na Rede de Educadores

Inspira Rede de Educadores iniciará 2026 com 250 vagas abertas, incluindo oportunidades na Central, no Rio de Janeiro, além de posições em suas escolas distribuídas por todo o território nacional. As vagas contemplam todas as regiões, com maior concentração nos estados do Norte e Nordeste. Entre os cargos mais buscados estão auxiliar de serviços gerais (ASG), professores e estágio em pedagogia, além de outras posições administrativas e educacionais.

Além das vagas regulares, a Inspira mantém três Bancos de Talentos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), com inscrições abertas em âmbito nacional.Os interessados podem conferir as oportunidades e se candidatar diretamente pelo LinkedIn da rede, por meio deste link(https://bit.ly/3KX5rAm).

ADIT Juris em SSA

A ADIT Brasil – Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil – realizará a 7ª edição do ADIT Juris, mais importante Seminário do país voltado aos setores Jurídico e Imobiliário. O evento será realizado no Wish Hotel da Bahia, durante os dias 16 e 17 de Abril em Salvador. Para mais informações sobre o Evento, acessar o link: www.adit.com.br/aditjuris. Em caso de dúvidas, favor contatar a Srª Liciane Liberato: eventos@adit.com.br ou 82 3327.3465 | 82 – 99444.1364.

Capacitação gratuita

Em parceria com o GitHub, a DIO lança o Bootcamp GitHub Copilot - Código na prática, um programa de capacitação 100% gratuito que visa capacitar pessoas desenvolvedoras a integrar inteligência artificial no fluxo de desenvolvimento, desde a escrita de código até testes e documentação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/4oTRpgJ.

Anote aí

A Verisure anuncia a abertura de novas vagas administrativas e técnicas em diferentes regiões do Brasil: https://careers.verisure.com/br/pt/home

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - O novo pacto da Geração Z com o emprego: Bem-estar é o salário do futuro

O novo pacto da Geração Z com o emprego: Bem-estar é o salário do futuro
Imagem - Concursos abertos somam mais de 25 mil vagas com salários de até R$ 37 mil

Concursos abertos somam mais de 25 mil vagas com salários de até R$ 37 mil
Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 6 mil em concurso com jornadas de até 20h

Prefeitura oferece salários de até R$ 6 mil em concurso com jornadas de até 20h

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
02

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'
03

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Imagem - Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado
04

Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado