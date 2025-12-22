EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Zelo abre mais de 300 vagas de emprego em diversas áreas

Rede de Educadores abre vagas para professores, auxiliares e estágio em pedagogia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:00

Grupo Zelo oferece 300 vagas

O Grupo Zelo está com mais de 300 vagas abertas em diversas áreas e funções, com destaque para a área comercial, que reúne mais de 100 posições disponíveis. Há também oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas incluem cargos como vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outros, abrangendo setores administrativos, operacionais e de tecnologia. As contratações são realizadas no regime CLT. Mais informações sobre todas as oportunidades no site:https://bit.ly/4b2541Q

250 vagas abertas na Rede de Educadores

Inspira Rede de Educadores iniciará 2026 com 250 vagas abertas, incluindo oportunidades na Central, no Rio de Janeiro, além de posições em suas escolas distribuídas por todo o território nacional. As vagas contemplam todas as regiões, com maior concentração nos estados do Norte e Nordeste. Entre os cargos mais buscados estão auxiliar de serviços gerais (ASG), professores e estágio em pedagogia, além de outras posições administrativas e educacionais.

Além das vagas regulares, a Inspira mantém três Bancos de Talentos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), com inscrições abertas em âmbito nacional.Os interessados podem conferir as oportunidades e se candidatar diretamente pelo LinkedIn da rede, por meio deste link(https://bit.ly/3KX5rAm).

ADIT Juris em SSA

A ADIT Brasil – Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil – realizará a 7ª edição do ADIT Juris, mais importante Seminário do país voltado aos setores Jurídico e Imobiliário. O evento será realizado no Wish Hotel da Bahia, durante os dias 16 e 17 de Abril em Salvador. Para mais informações sobre o Evento, acessar o link: www.adit.com.br/aditjuris. Em caso de dúvidas, favor contatar a Srª Liciane Liberato: eventos@adit.com.br ou 82 3327.3465 | 82 – 99444.1364.

Capacitação gratuita

Em parceria com o GitHub, a DIO lança o Bootcamp GitHub Copilot - Código na prática, um programa de capacitação 100% gratuito que visa capacitar pessoas desenvolvedoras a integrar inteligência artificial no fluxo de desenvolvimento, desde a escrita de código até testes e documentação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/4oTRpgJ.

