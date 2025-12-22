Acesse sua conta
Prefeitura oferece salários de até R$ 6 mil em concurso com jornadas de até 20h

Inscrições vão até às 18h desta quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:00

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concurso Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Capitão, no estado de Santa Catarina, abriu as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 12 vagas imediatas e cadastro de reserva, divididas em dois editais. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h desta quinta-feira (25). Os salários chegam a R$ 6 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio; e R$ 200,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Confira todas as vagas do concurso da prefeitura de Capitão

Veja vagas (edital 1) por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira delas é a realização da prova teórico-objetiva, prevista para o dia 1º de março de 2026. A segunda consiste na prova de títulos, aplicada para cargos de Professor e Motorista. Os documentos desta fase devem ser enviados entre os dias 20 e 24 de março. A terceira é uma prova prática, para cargos como Motorista, Operador de Máquinas e Operário Especializado, que tem previsão de realização no dia 28 de março.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Os resultados serão publicados no dia 10 de abril de 2026.

Veja os editais completos.

Tags:

Emprego Vagas Concurso Concursos Concurso Público Empregos

