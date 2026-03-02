Acesse sua conta
III Colóquio de Tecnologias Quânticas reúne nomes influentes da quântica em Salvador

O evento aberto ao público reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais da área de comunicação quântica

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:03

O SENAI CIMATEC vai realizar o III Colóquio de Tecnologias Quânticas, dias 12 e 13 de março.
O SENAI CIMATEC vai realizar o III Colóquio de Tecnologias Quânticas, dias 12 e 13 de março. Crédito: DIVULGAÇÃO

O III Colóquio de Tecnologias Quânticas, promovido pelo Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas (QuIIN) – primeiro Centro de Competência em Tecnologias Quânticas do Brasil – acontecerá nos dias 12 e 13 de março, na sede do SENAI CIMATEC, em Piatã.

O evento aberto ao público reunirá pesquisadores, estudantes e profissionais da área de comunicação quântica, com destaque para nomes de relevância internacional como Vladyslav C. Usenko e Adnan A. E. Hajomer, ao lado de referências brasileiras como Rafael Chaves, Lucas Céleri e Nara Rubiano. A iniciativa também contará com a participação de representantes da Rede Rio, ampliando o diálogo e fortalecendo a cooperação entre instituições de pesquisa e inovação no Brasil.

“O Colóquio aparece como um marco tanto para o Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas quanto para o fortalecimento da área no Brasil. Reunir, em Salvador, pesquisadores de grande relevância na área cria um ambiente propício para a troca de conhecimento, a formação de novas parcerias e o debate de avanços científicos para o país”, afirma Anderson Buarque, coordenador técnico dos cursos do CIMATEC Quantum, vinculados à Universidade SENAI CIMATEC.

Inscrição

Serão disponibilizadas turmas nos formatos presencial e on-line e as inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas por meio do link https://doity.com.br/coloquiodetecnologiasquanticas . Ao longo do encontro, serão abordados temas como distribuição quântica de chaves com variáveis contínuas, protocolos de comunicação em redes ópticas, o papel da fotônica, computação quântica, processos de otimização, além dos desafios práticos de implementação e integração com sistemas clássicos.

O ponto alto do evento será a conexão entre academia e indústria, com a presença de representantes da Q‑Ctrl, uma das empresas mais atuantes globalmente no desenvolvimento de tecnologias quânticas aplicadas. “Essa convergência evidencia como a pesquisa em ciência básica se conecta às aplicações que começam a surgir na indústria, consolidando uma interação importante para que o Brasil fortaleça sua presença no cenário internacional e avance na construção de um ecossistema consistente e inovador em tecnologias quânticas”, afirma Anderson Buarque.

O Colóquio busca, sobretudo, fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em comunicações quânticas, estimular colaborações interinstitucionais e aproximar a comunidade acadêmica do setor produtivo, proporcionando um espaço qualificado de troca de experiências e conhecimentos sobre os avanços nacionais e globais mais recentes em tecnologias quânticas.

Serviço

III Colóquio de Tecnologias Quânticas – 12 e 13 de março de 2026

SENAI CIMATEC | Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã, Salvador

Link para informações e inscrição: https://doity.com.br/coloquiodetecnologiasquanticas

Com assessoria

Formação Profissional

