Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições abertas para a 8ª edição brasileira do Get The Ring, competição global de startups

Presente em mais de 80 países, o Get in The Ring irá acontecer durante o Innpulse Forum, em Salvador, selecionando as startups mais inovadoras do país

  • c
  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:09

O pugilista baiano e campeão olímpico Hebert Conceiçao participou do evento em 2024. Foto: Luis Gustavo Simas 
O pugilista baiano e campeão olímpico Hebert Conceiçao participou do evento em 2024. Foto: Luis Gustavo Simas  Crédito: Foto: Luis Gustavo Simas /Divulgação

Estão abertas as inscrições para a disputa das melhores startups do Brasil: o Get in The Ring. Essa competição é um catalisador de visibilidade, validação e negócios. No ringue de pitches, cada startup apresenta o que tem de melhor diante de uma banca qualificada e de uma plateia formada por tomadores de decisão, investidores, empresas, Academia, líderes de ecossistema e parceiros corporativos reunidos no Innpulse – Innovation Pulse Forum 2025. O evento acontece dia 04 de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador, e os candidatos têm até dia 15 de outubro para se inscrever gratuitamente. Mais informações no site https://innpulseforum.com.br.

Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, realizadores do Innpulse e representante oficial do Get in the Ring no Brasil, celebra a realização da competição pelo segundo ano, em Salvador. “É uma grande oportunidade para empreendedores de todo o país se colocarem à prova junto a outras startups promissoras, com chancela e visibilidade global, além de acesso a especialistas, investidores e potenciais clientes”, completa.

Em um ringue montado no centro do espaço, devidamente cercado por cordas como um verdadeiro tablado de lutas, acontecem os duelos de apresentações curtas – os pitches –, em que cada empresa tem um tempo determinado para defender seu projeto em temas propostos. “A dinamicidade, o entretenimento, a leveza e a clareza na forma de comparar dois negócios ajudam a dar luz às ideias, a prender a atenção dos presentes e a conectar as pessoas durante a jornada”, vibra o CEO da Rede+, que trouxe o formato para o Brasil em 2017 e o levou para Salvador (BA), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).

Os finalistas e o vencedor recebem um pacote de benefícios e oportunidades de negócio que envolvem capacitações, consultorias e mentorias estratégicas com foco em crescimento de mercado em especial para internacionalização, além de benefícios exclusivos de parceiros do Grupo Rede+, participação na Rodada de Negócios do Innpulse Forum, e acesso à rede de investidores.

Edição 2024

No ano passado, o ringue foi palco de apresentações das startups Ecoloy, Belt Fluency, Tunero, iNeedSystems, Harpia CO2 e Cacaus Biocosméticos mostrando soluções inovadoras em sustentabilidade, tecnologia, educação e muito mais. A vencedora, iNeedSystems, especializada em soluções IoT para cidades inteligentes, conquistou os jurados com sua visão de futuro.

O painel de jurados foi formado por Monique Evelle (Inventivos), Super Rick (AWS Startup Hero), Flávio Levi Moreira (Anjos do Brasil), Camila Dalla (Inova+), e Ana Pires (Clara IT), que trouxeram suas expertises para avaliar e inspirar os competidores.

Sobre o Get in The Ring

Competição criada na Holanda, em 2012, pelo Unknown Group, o Get in the Ring é uma competição global de startups presente em mais de 80 países e que já envolveu mais de 25 mil startups. Em um formato inovador, startups têm a oportunidade de apresentar e defender suas soluções em um ringue de pitches, conquistando exposição e conexão com outros players do ecossistema.

Grupo Rede+

O Grupo Rede+ possui 11 anos de atuação como um dos principais ecossistemas de inovação e empreendedorismo do país que impulsiona resultados para um mundo mais inovador através do desenvolvimento e conexão dos seus diversos atores. Durante mais de uma década, o Grupo Rede+ gerou conexões e resultados concretos: foram mais de 31 mil pessoas impactadas diretamente através de 215 projetos de inovação corporativa realizados em 21 estados e com 463 startups aceleradas e 7 investidas além do fortalecimento de 105 clientes e parceiros.

Mais recentes

Imagem - Saúde mental no trabalho é tema de evento no Hub Salvador

Saúde mental no trabalho é tema de evento no Hub Salvador
Imagem - Abrasel lança cartilha “Garçom Nota 10” com foco na qualificação desses profissionais

Abrasel lança cartilha “Garçom Nota 10” com foco na qualificação desses profissionais
Imagem - Universidade abre concurso com 120 vagas para professores com salários de R$ 13 mil

Universidade abre concurso com 120 vagas para professores com salários de R$ 13 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Prepare-se para surpresas: 3 signos vão ter sorte extra nesta semana
02

Prepare-se para surpresas: 3 signos vão ter sorte extra nesta semana

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
03

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão
04

Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão