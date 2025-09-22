EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições abertas para a 8ª edição brasileira do Get The Ring, competição global de startups

Presente em mais de 80 países, o Get in The Ring irá acontecer durante o Innpulse Forum, em Salvador, selecionando as startups mais inovadoras do país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:09

O pugilista baiano e campeão olímpico Hebert Conceiçao participou do evento em 2024. Foto: Luis Gustavo Simas Crédito: Foto: Luis Gustavo Simas /Divulgação

Estão abertas as inscrições para a disputa das melhores startups do Brasil: o Get in The Ring. Essa competição é um catalisador de visibilidade, validação e negócios. No ringue de pitches, cada startup apresenta o que tem de melhor diante de uma banca qualificada e de uma plateia formada por tomadores de decisão, investidores, empresas, Academia, líderes de ecossistema e parceiros corporativos reunidos no Innpulse – Innovation Pulse Forum 2025. O evento acontece dia 04 de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador, e os candidatos têm até dia 15 de outubro para se inscrever gratuitamente. Mais informações no site https://innpulseforum.com.br.

Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, realizadores do Innpulse e representante oficial do Get in the Ring no Brasil, celebra a realização da competição pelo segundo ano, em Salvador. “É uma grande oportunidade para empreendedores de todo o país se colocarem à prova junto a outras startups promissoras, com chancela e visibilidade global, além de acesso a especialistas, investidores e potenciais clientes”, completa.

Em um ringue montado no centro do espaço, devidamente cercado por cordas como um verdadeiro tablado de lutas, acontecem os duelos de apresentações curtas – os pitches –, em que cada empresa tem um tempo determinado para defender seu projeto em temas propostos. “A dinamicidade, o entretenimento, a leveza e a clareza na forma de comparar dois negócios ajudam a dar luz às ideias, a prender a atenção dos presentes e a conectar as pessoas durante a jornada”, vibra o CEO da Rede+, que trouxe o formato para o Brasil em 2017 e o levou para Salvador (BA), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).

Os finalistas e o vencedor recebem um pacote de benefícios e oportunidades de negócio que envolvem capacitações, consultorias e mentorias estratégicas com foco em crescimento de mercado em especial para internacionalização, além de benefícios exclusivos de parceiros do Grupo Rede+, participação na Rodada de Negócios do Innpulse Forum, e acesso à rede de investidores.

Edição 2024

No ano passado, o ringue foi palco de apresentações das startups Ecoloy, Belt Fluency, Tunero, iNeedSystems, Harpia CO2 e Cacaus Biocosméticos mostrando soluções inovadoras em sustentabilidade, tecnologia, educação e muito mais. A vencedora, iNeedSystems, especializada em soluções IoT para cidades inteligentes, conquistou os jurados com sua visão de futuro.

O painel de jurados foi formado por Monique Evelle (Inventivos), Super Rick (AWS Startup Hero), Flávio Levi Moreira (Anjos do Brasil), Camila Dalla (Inova+), e Ana Pires (Clara IT), que trouxeram suas expertises para avaliar e inspirar os competidores.

Sobre o Get in The Ring

Competição criada na Holanda, em 2012, pelo Unknown Group, o Get in the Ring é uma competição global de startups presente em mais de 80 países e que já envolveu mais de 25 mil startups. Em um formato inovador, startups têm a oportunidade de apresentar e defender suas soluções em um ringue de pitches, conquistando exposição e conexão com outros players do ecossistema.

Grupo Rede+