EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inteligência climática baiana vira arma estratégica

Startup i4sea desenvolve "deep tech" que antecipa riscos climáticos com precisão de metros e conquista exterior

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

Mateus Lima, CEO e co-fundador, enfatiza que a solução para problemas reais ancora sucesso empresarial Crédito: Divulgação

No mundo corporativo de 2026, onde eventos climáticos extremos deixaram de ser exceção para virar o "novo normal", a diferença entre o lucro milionário e o prejuízo operacional reside na capacidade de antecipação. É neste cenário que i4sea, uma startup de base tecnológica fundada por oceanógrafos baianos, está redesenhando a gestão de riscos de grandes players industriais e logísticos do Brasil e do exterior.

Diferente das previsões do tempo convencionais, que oferecem dados genéricos para grandes áreas, a plataforma proprietária i4cast® utiliza inteligência artificial e modelos matemáticos hiperlocais para entregar o que o mercado chama de "decisão acionável".

Na prática, a tecnologia não diz apenas que vai chover; ela diz exatamente quando um porto deve parar, quando uma carga corre risco ou quando uma linha de transmissão de energia será impactada, com uma precisão que chega à casa dos metros.

Da Bahia para o Mundo

O CEO e fundador da i4sea Mateus Oliveira explica que a jornada da empresa foi pautada pela transição do conhecimento acadêmico para a solução de problemas reais de negócios. "O cliente não compra graus Celsius ou um mapa bonito; ele compra uma decisão com menos risco", afirma Oliveira.

O ponto de virada para a visão de Mateus ocorreu em 2017, com o trágico naufrágio da lancha Cavalo Marinho na Baía de Todos-os-Santos; para o empresário, o evento evidenciou que, embora existissem previsões públicas disponíveis, faltava uma ferramenta capaz de traduzir o dado bruto em um protocolo de decisão proativo.

Hoje, a eficiência do sistema da i4sea preenche justamente esse vácuo, transformando o "imprevisto" em uma variável gerenciável e garantindo que, em operações críticas, a comunicação de impacto chegue antes do desastre.

A estratégia de expansão da empresa seguiu um caminho curioso, apelidado pelo CEO de "Estratégia Ricky Martin": consolidou-se primeiro no exterior para depois ganhar força no mercado interno. Hoje, a tecnologia baiana ostenta cases de sucesso com gigantes globais como o Porto de Rotterdam, a Shell e a BHP, além de operações críticas no Chile, onde um único terminal de granel líquido evitou custos da ordem de US$ 1,2 milhão por trimestre graças à antecipação de restrições climáticas.

Em polos altamente industrializados e dependentes de logística eficiente, como São Paulo, a recepção à tecnologia tem sido imediata. No Porto de Santos, por exemplo, o uso da plataforma permitiu que a operação de berço em terminais como o da Santos Brasil reduzisse o tempo de espera de sete para apenas três dias.

O diferencial está na escala: enquanto modelos globais operam em grades de 9 km — muitas vezes "ignorando" acidentes geográficos cruciais como a Serra do Mar ou o recorte de uma baía —, a i4sea trabalha com escalas de 1 a 3 km. "O porto nem é visto na grade do modelo global. Nós representamos a linha de costa fidedignamente, o que muda o jogo na antecipação de restrições", pontua o empresário.

Sul global

"Ajudar na adaptação às mudanças climáticas não é otimizar uma planilha, é reduzir a exposição de trabalhadores e ativos em condições onde a natureza castiga", afirma Mateus Oliveira.

Com um índice de acerto que chega a 80% nas decisões planejadas, a i4sea projeta agora o lançamento do primeiro "Agente Climático de IA" do mundo — uma evolução da plataforma que deixará de ser apenas um painel de visualização para se tornar um consultor autônomo, capaz de sugerir ações preventivas em tempo real.

Os planos de expansão miram agora o México e o Peru, mercados com complexidades geográficas e oceânicas similares às brasileiras, com a meta ambiciosa de monitorar ativos críticos em todo o "Sul Global". Esta região, que concentra países em desenvolvimento e é historicamente mais vulnerável aos extremos do clima, possui carência de dados meteorológicos precisos.

Para Oliveira, levar tecnologia de ponta produzida na Bahia para estas nações é um movimento de soberania tecnológica: a resiliência climática deixou de ser um adendo em relatórios de ESG para se tornar uma questão inegociável de sobrevivência econômica e segurança social. Ao antecipar janelas de operação seguras, a i4sea não apenas protege o lucro, mas salvaguarda as cadeias de suprimentos e a integridade física de quem opera na linha de frente das infraestruturas críticas do hemisfério sul.

A "Trilha i4sea" para Empreendedores

Saia da "Academia" e foque na Dor - A estratégia: Mateus percebeu que o mercado não queria mapas meteorológicos (produto), mas sim saber quando parar ou seguir uma operação (decisão).Como aplicar: Não venda a característica técnica do seu produto. Identifique qual é o prejuízo financeiro ou risco humano que sua solução evita. O cliente paga pelo risco mitigado, não pela complexidade do código.

A "Estratégia Ricky Martin" (Validação Global) - A estratégia: Conquistar primeiro grandes selos internacionais (Rotterdam, Shell) para, com esse selo de qualidade, vencer a resistência do mercado interno.Como aplicar: Se o seu produto é digital e escalável, não se limite à sua região. Buscar um cliente de referência global — mesmo que pequeno no início — confere uma autoridade que acelera vendas locais e atrai investidores.

Hiperlocalismo vs. Genérico - A estratégia: Enquanto os gigantes entregavam dados macro, a i4sea focou no "hiperlocal" (precisão de 1km).Como aplicar: Encontre o "vácuo" deixado pelas grandes corporações. Onde o serviço delas é "grosseiro" ou generalista demais? A especialização extrema em um nicho ou região é um diferencial competitivo que grandes empresas têm dificuldade de copiar.

IA como Camada de Decisão, não apenas Processamento - A estratégia: Usar a Inteligência Artificial para cruzar dados climáticos com o histórico de perdas do cliente.Como aplicar: Use a tecnologia para criar protocolos de ação. O seu sistema deve dizer ao usuário "o que fazer agora" em vez de apenas entregar um relatório para ele interpretar.