Mais de 11 mil vagas abertas: Pernambucanas, CIEE, MRV, Nube e iFood oferecem oportunidades

Tem vaga temporária, estágio e trainee rolando em várias áreas e cidades — inclusive pra quem tem mais de 50! Veja como se inscrever

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:00

Pernambucanas abre vagas temporárias

A Pernambucanas anuncia a abertura de 35 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pela Bahia. As vagas disponíveis são para atuar como Assessor de Vendas com foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como Vestuário, Lar e Beleza. Os interessados já podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. As vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. Inscrições pelo site: https://vemprafamiliapernambucanas.cliqx.com.br/

CIEE reúne mais de 11 mil oportunidades

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE abre as suas portas para a tradicional Maratona de Vagas. O evento presencial acontece hoje(10), das 09h às 16h, em mais de 70 postos de atendimento e unidades espalhadas pelo país. Em Salvador, a sede do CIEE está na Torre B. CEMPRE – Centro Empresarial Previnor – Av. Tancredo Neves, 3343, Caminho das Árvores,Térreo, Sala 01. A ação trará 11,2 mil vagas de estágio e aprendizagem e, durante o evento, o CIEE encaminhará jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas. Para participar é necessário levar os documentos pessoais (RG, CPF e um comprovante de residência) à unidade ou posto de atendimento mais próximo da residência.

MRV: Trainee 2026

A MRV abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2026, que tem como propósito acelerar o desenvolvimento de jovens talentos para posições estratégicas na companhia.Com 15 vagas disponíveis, o programa é destinado a profissionais com até cinco anos de formação, entre 18 e 30 anos, e será aberto tanto para seleção interna quanto externa. Os trainees devem ter disponibilidade para mobilidade nacional. https://bit.ly/47t4PLe

Estágio com o Nube

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site(https://www.nube.com.br/) e registrar o seu currículo.

Anote aí