Maratona do CIEE vai oferecer 11 mil vagas; veja as áreas com mais oportunidades

São 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:44

CIEE Crédito: Reprodução

O final de ano chegou, mas ainda é um bom momento para conquistar uma oportunidade de trabalho. Pensando nisso, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abre mais uma vez as suas portas para a tradicional Maratona de Vagas. O evento presencial acontece na próxima segunda-feira (10), das 9h às 16h, em mais de 70 postos de atendimento e unidades espalhadas pelo país. A ação trará 11 mil vagas de estágio e aprendizagem em 18 estados brasileiros.

Durante o evento, o CIEE busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas pelo Brasil. Para participar da Maratona é necessário levar somente os documentos pessoais (RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos) à unidade ou posto de atendimento mais próximo da residência. Nos locais, será possível receber atendimento da equipe CIEE e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade e Construção Civil. Já em Aprendizagem, são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção. A ação é gratuita e presencial, e os interessados devem acessar a página https://portal.ciee.org.br/vem/ para localizar a unidade mais próxima de sua residência.

Para a superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, Mônica Vargas, a Maratona é um bom momento para quem ainda não garantiu a sua vaga neste ano. “Muitos jovens e estudantes encaram o final de ano como um momento de descanso, mas a Maratona de Vagas surge como uma ponte facilitadora aos que ainda não conquistaram a sua tão sonhada vaga no mundo do trabalho. Afinal, ainda há tempo de dar o primeiro passo na jornada profissional”- pontua.