Marinha promove em Salvador evento internacional sobre sistemas marítimos não tripulados

Inclusão na ciência: Salvador recebe o V SIMBA MED VET com foco em médicos-veterinários negros

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:00

ARAMUSS/2025 abriu inscrições

A Base Naval de Aratu será palco, entre os dias 10 e 14 de novembro, da primeira edição da ARAMUSS-2025 (Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation), promovida pelo Comando do 2º Distrito Naval (Com2°DN). O evento reunirá instituições acadêmicas e representantes da indústria nacional e internacional para apresentar e testar tecnologias voltadas à operação de sistemas autônomos embarcados nos navios da Marinha do Brasil. As inscrições para o ARAMUSS-2025 estão abertas na plataforma Even3. Acesse: http://bit.ly/4gCLnib

V SIMBA MED VET e o protagonismo negro

Com a proposta de valorizar o protagonismo de profissionais negros e colocá-los em posições de destaque para a apresentação de suas pesquisas e contribuições científicas, a 5ª edição do Simpósio Brasileiro Afrocentrado de Medicina Veterinária (V SIMBA MED VET) será realizada no dia 29 de novembro, das 8h às 17h30 no auditório da Universidade Salvador (UNIFACS), no campus Tancredo Neves onde funciona seu Complexo Médico Veterinário.A iniciativa busca combater o racismo e tornar a Medicina Veterinária brasileira mais inclusiva e representativa, com a promoção de visibilidade a médicos veterinários negros. O evento é aberto a profissionais e estudantes de Medicina Veterinária interessados em ciência, diversidade e inclusão com inscrições disponíveis pelo link: http://bit.ly/4nhod3c

Jovem Aprendiz

A Petrobras anunciou a abertura de mais de 700 vagas para aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal. As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 06 a 12 de outubro, por meio do site https://bit.ly/FestivaldaOstra..

Festival da Ostra

O Festival Cultural e Gastronômico da Ostra celebra sua 17ª edição nos dias 11 e 12 de outubro no Quilombo Kaonge, distrito da cidade histórica de Cachoeira (BA), a cerca de 110 km de Salvador. O evento é gratuito e destaca a gastronomia quilombola, a agricultura familiar, o turismo comunitário, a ancestralidade e as manifestações artísticas do Recôncavo.Acesse: https://bit.ly/FestivaldaOstra.

