Metrô Bahia oferece vagas de emprego nas áreas de manutenção e segurança

Inscrições devem ser feitas até 10 de fevereiro, no site da concessionária

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:42

As oportunidades são para Oficial de Manutenção, Analista de Manutenção Sênior e Supervisor de Inteligência e Segurança Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de emprego nas áreas de manutenção e segurança. Os candidatos devem se inscrever até o dia 10 de fevereiro pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco": ccrmetrobahia.com.br.

As oportunidades são para Oficial de Manutenção, Analista de Manutenção Sênior e Supervisor de Inteligência e Segurança.Para a vaga de Oficial de Manutenção é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, além de experiência em manutenções elétricas, mecânicas e eletrônicas.

Já para a oportunidade de Analista de Manutenção Sênior é necessário ter ensino superior completo em engenharia elétrica, experiência em sistemas de energia, vivência com manutenção elétrica, além de conhecimento em rede aérea, sistema ininterrupto, subestação de média e alta tensão, subestação retificadora, sinalização metroviária e geradores a diesel.

Quem deseja ocupar o cargo de Supervisor de Inteligência e Segurança, os pré-requisitos são: nível superior completo (Gestão de Segurança Privada ou afins), experiência comprovada em operações de segurança corporativa e inteligência estratégica, cursos na área de Inteligência ou Segurança e CNH.Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br; Clique na aba 'Contato'; Depois, na área 'Trabalhe Conosco'; Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa; Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Sobre a CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia tem 11 anos de operação na Bahia. São 38 km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta mais de 400 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 2,3 milhões de viagens, cerca de 32 milhões de quilômetros rodados e mais de 730 milhões de passageiros transportados. A CCR Metrô Bahia conta com 1.327 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos.