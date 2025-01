EMPREGOS E SOLUÇÕES

MPU anuncia mais 20 vagas imediatas

Candidato precisa se atentar à escolha da UF de realização de prova, que deve ser o mesmo local para o qual ele quer se aplicar

Em primeira retificação do edital, o Ministério Público da União disponibilizou mais 20 vagas imediatas para o concurso deste ano. Ao todo, são 172, mais formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até às 16h do dia 27 de fevereiro, pelo site oficial da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame (https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpu2025). Os candidatos devem se atentar à escolha da Unidade Federativa (UF) desejada, pois ela definirá tanto o local de trabalho e de realização da prova.

As provas, objetivas e discursivas, serão realizadas no dia 4 de maio, pela manhã, das 8h às 12h30, para os cargos de técnico e analista, com exceção da carreira de policial institucional - esta será aplicada na parte da tarde, das 15h às 19h30. O candidato que escolher a carreira policial no MPU também deve se preparar para o Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório. Tanto as provas quanto o TAF devem ser feitos no local para o qual o candidato está concorrendo à vaga. No caso desta carreira, em específico, as vagas são apenas para a região Norte e DF. As demais carreiras do MPU estão com vagas disponíveis em todo o Brasil.