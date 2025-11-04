EMPREGOS E SOLUÇÕES

MRV abre inscrições para o seu Programa de Trainee 2026

Iniciativa prepara jovens talentos para futuras posições estratégicas na companhia

A MRV, maior construtora da América Latina, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2026, que tem como propósito acelerar o desenvolvimento de jovens talentos para posições estratégicas na companhia.



Com 15 vagas disponíveis, o programa é destinado a profissionais com até cinco anos de formação, entre 18 e 30 anos, e será aberto tanto para seleção interna quanto externa. Os trainees devem ter disponibilidade para mobilidade nacional e interesse genuíno em construir uma carreira sólida no setor imobiliário. As inscrições estarão abertas de 4 a 28 de novembro.

O Programa de Trainee 2026 terá duração de oito a dez meses, com uma jornada imersiva e multifuncional. Durante o período, os participantes passarão por experiências práticas em Desenvolvimento Imobiliário, Produção, Comercial, Crédito e Marketing.

A MRV busca jovens com visão sistêmica, capacidade de colaboração entre áreas e perfil voltado para inovação e aprendizado contínuo. Entre as competências comportamentais (soft skills) valorizadas estão: comunicação inspiradora e influência positiva, resiliência emocional e adaptabilidade, e curiosidade intelectual e inovação prática. Já entre as competências técnicas (hard skills), destacam-se o domínio de ferramentas digitais e o uso de dados na tomada de decisão, incluindo Power BI, Office e metodologias ágeis.

“Nosso objetivo é formar lideranças que compreendam o negócio de forma ampla, saibam inovar, tomar decisões em contextos de transformação e traduzir o propósito da MRV, Construir Sonhos e Transformar o Mundo, em ações concretas. O trainee é mais do que um programa de entrada — é um investimento em pessoas que terão papel estratégico no futuro da companhia”, afirma Marcos Horta, Diretor de Desenvolvimento Humano da MRV.

Histórico e impacto do programa

O Programa de Trainee da MRV é um dos principais vetores de formação de lideranças da companhia. Desde 2011, já contratou 150 jovens profissionais, que tiveram a oportunidade de ocupar posições estratégicas em diversas áreas.

Na última edição, o programa somou mais de 800 horas de formação, combinando conteúdo técnico e comportamental, prática em campo e mentoria personalizada. A trilha de desenvolvimento incluiu:

Onboarding: 152 horas de imersão na cultura MRV;

Desenvolvimento Imobiliário: 153 horas de conteúdo teórico e prático com 30 especialistas;

Comercial: 208 horas entre teoria e campo;

Produção: 230 horas com foco em gestão de obras e processos construtivos;

Comportamental: 62 horas de capacitação e seis sessões individuais de coaching;

Mentoria pós-programa: seis encontros individuais de acompanhamento contínuo.

“Mais do que um currículo técnico, buscamos pessoas que queiram crescer em uma empresa de impacto, que gera oportunidades e transforma realidades por meio do acesso à moradia. Queremos jovens que equilibrem ambição pessoal e contribuição coletiva — é esse equilíbrio que forma profissionais capazes de transformar o futuro da habitação no Brasil”, finaliza Horta.

Como participar

As inscrições devem ser feitas entre 4 e 28 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site: Link. Podem se candidatar profissionais graduados há até cinco anos, de qualquer área de formação, com disponibilidade para mobilidade nacional e interesse genuíno em construir carreira no mercado imobiliário.

Sobre a MRV

Com 46 anos de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. Tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV. Acesse e conheça mais sobre a companhia www.mrv.com.br.