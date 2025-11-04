Acesse sua conta
Estão abertas as inscrições para o III Fórum Bahia-China

Evento reunirá lideranças brasileiras e chinesas para discutir parcerias para o desenvolvimento

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:45

O fórum consolida a Bahia como polo estratégico da cooperação sino-brasileira, com foco em inovação, sustentabilidade e industrialização verde e digital. Crédito: Divulgação

As inscrições para o III Fórum Bahia–China já estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente no site forumbahiachina.sei.ba.gov.br. O evento será realizado no dia 25 de novembro de 2025, no Hotel Deville, em Salvador, reunindo autoridades, pesquisadores e representantes do setor produtivo do Brasil e da China.

Promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e apoio institucional do Consulado da República Popular da China no Rio de Janeiro, o fórum consolida a Bahia como polo estratégico da cooperação sino-brasileira, com foco em inovação, sustentabilidade e industrialização verde e digital.

A programação será composta por cinco painéis temáticos, que abordarão as estratégias de desenvolvimento no Brasil e na China; a transição energética justa; o crescimento econômico sustentável, a inclusão socioprodutiva e a inovação tecnológica; a relação comercial Bahia–China; e, por fim, a cooperação internacional e o uso de tecnologia para redução das desigualdades.

Entre os nomes já confirmados estão Wang Dong (PNUD China), Yao Zhigang (CGN Brasil), Leonardo Xu (Oitante Energia), Liang Xuan (Goldwind América do Sul), Jin Yongshi (Sul Americana de Metais), Binson Yang (Hikvision Brasil), Huang Yehua (CNOOC Petroleum Brasil), Shao Chaofeng (Universidade Nankai), Lin Li (Concessão do Sistema Rodoviário da Ponte Salvador Itaparica JSC), Felipe Peleteiro (BYD Brasil), além de representantes do setor produtivo da Bahia e autoridades.

Acompanhe a programação e faça sua inscriçãoclique aqui.

Com assessoria

