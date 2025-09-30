Por que participar da Feira de Estágios Nube 2025?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:25
Durante os dois dias de evento, os estudantes encontrarão:
Oportunidades reais de estágio em empresas de diferentes setores.
Palestras e painéis exclusivos com especialistas, influenciadores e profissionais de destaque.
Nube Talks e NubeCast especiais, com temas sobre carreira, inovação, tecnologia e comportamento.
Certificado gratuito de participação, válido como horas complementares.
Contato direto com recrutadores por meio dos estandes virtuais.
Sorteios e prêmios.
Prêmios confirmados
Todos os participantes inscritos terão a chance de concorrer a:
2 iPhones 15;
10 cartões Flash para gastar onde quiser;
1 Kindle Paperwhite (11ª geração);
1 Samsung Galaxy Tab S9;
1 Samsung Galaxy Buds FE.
Programação completa da Feira de Estágios Nube 2025
01/10/2025 – Quarta-feira
Painel – 10h às 11h
Tema: Sua carreira na era da inteligência artificial: prepare-se para os processos seletivos
Taciane Kanashiro – Líder de Cultura Organizacional América Latina na Oracle;
Eduardo Endo – Diretor na Impacta & CTO na Vibra Digital;
Fernando Sollak – Diretor de Relações Humanas na Totvs;
Mediador: Seme Arone Jr. – Presidente do Nube - Estagiários e Aprendizes.
Painel – 11h30 às 12h30
Tema: Linkedin Day
Wérica Garcia – Diretora de Contas no Linkedin Brasil;
Apresentadora: Bianca Figueiredo – Analista de Treinamento e Desenvolvimento do Nube.
Nube Talks – 13h45 às 14h15
Tema: IA Generativa for Dummies
Rodrigo Nicola – Supervisor de Tecnologia do Nube.
Painel – 14h30 às 15h30
Tema: Guia prático para se destacar: o que as melhores empresas esperam de você?
Mara Neuberger – Gerente de RH Jr na Samsung;
Thais Ritzmann – Head of Talent Attraction and Employer Branding no BNP Paribas;
Izadora Lima – Analista Sênior de Desenvolvimento no Banco Toyota;
Mediador: Pedro Meira – Gerente de Negócios do Nube.
Painel – 16h às 17h
Tema: Protagonismo jovem: trajetórias que inspiram
Mariana Favarão – Analista de Recursos Humanos na Sintel;
Lívia Rodrigues – Arquiteta de Inovação na Oracle;
Maria Eduarda Dias – Analista de Recrutamento e Seleção na Ecolab Química;
Mediador: Rodrigo Barreto – Jornalista do Nube.
NubeCast – 17h15 às 18h15
Convidado: Leonårdo Miggiorin – Ator, psicólogo e professor universitário
Host: Eva Buscoff – Gerente de Treinamento do Nube.
02/10/2025 – Quinta-feira
Nube Talks – 9h às 9h30
Tema: IA na busca de oportunidades de carreira
Vera Ruthofer – Consultora de negócios do Sebrae SP.
Nube Talks – 9h30 às 9h50
Tema: Carreira em construção: estágio e aprendizagem no início da jornada
Evelyn Viegas – Gerente de Expansão Comercial do Nube;
Caio Marques – Gerente Regional de Vendas do Nube.
Painel – 10h às 11h
Tema: Seu estágio com a IA: desbloqueie novas possibilidades na carreira
Melina Panizza – Gerente de Talent Acquisition na Deloitte;
Vinicius G. Francisco – Head of Development & Innovation na Embraer;
Felipe Batista – Head de Business Development na Adapta;
Mediador: Carlos Mencaci – Presidente do Nube.
NubeCast – 11h30 às 12h30
Convidado: Denis Lopes – Presidente do Saber Aprendizes
Hosts: Eva Buscoff – Gerente de Treinamento do Nube e Rogério Caetano – Controller do Nube;
Nube Talks – 13h45 às 14h15
Tema: Descomplicando a busca por estágio: por onde começar?
Gisele Trindade – Analista de Treinamento e Desenvolvimento do Nube.
Painel – 14h30 às 15h30
Tema: Saúde mental: como o mundo acelerado impacta o seu bem-estar?
Mariana Bento – Psicóloga Clínica e Ocupacional no A.C. Camargo Cancer Center;
Ines Hungerbühler – Head Clinical Strategy Wellz do Wellhub;
Patrícia Ansarah – Fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica;
Mediadora: Yolanda Brandão – Diretora de Conteúdo da Feira.
Painel – 16h às 17h
Tema: Vou perder meu estágio para a IA? Conheça o valor das competências humanas
Nicolas França – Especialista de People Analytics na M. Dias Branco;
Daniella Bonança – Líder Global de Employee Experience e Engajamento no Syngenta Group;
Alexandre Fleury – Diretor de People na Ábaco Consulting Brasil;
Mediador: Mauro de Oliveira – Diretor de Comunicação e Marketing do Nube.
Uma experiência completa
Além de acessar conteúdos e vagas, os inscritos poderão interagir com profissionais, tirar dúvidas sobre processos seletivos e construir networking. O formato on-line democratiza o acesso, permitindo a participação de estudantes de todo o Brasil, sem barreiras geográficas ou custos de deslocamento.
De acordo com Seme Arone Jr., presidente do Nube, o evento foi desenhado para agregar. “A Feira de Estágios Nube 2025 foi pensada para entregar uma experiência completa, do primeiro contato com empresas e instituições ao acesso a conteúdos de alto nível. É a união de oportunidades reais com informação de qualidade, para cada participante sair mais preparado, confiante e com novas possibilidades para o futuro”, destaca.
Serviço: Evento: Feira de Estágios Nube 2025
Quando: 1 e 2º de outubro
Onde: on-line e gratuito
Inscrições: feira.nube.com.br/inscricao
Com assessoria