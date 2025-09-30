EMPREGOS E SOLUÇÕES

Por que participar da Feira de Estágios Nube 2025?

Nas últimas edições, mais de 680 mil jovens já participaram e puderam conhecer empresas de diversos segmentos, ouvir especialistas renomados e garantir certificados de participação.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:25

Em 2025, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa. Crédito: Shutterstock

Durante os dois dias de evento, os estudantes encontrarão:

Oportunidades reais de estágio em empresas de diferentes setores.

Palestras e painéis exclusivos com especialistas, influenciadores e profissionais de destaque.

Nube Talks e NubeCast especiais, com temas sobre carreira, inovação, tecnologia e comportamento.

Certificado gratuito de participação, válido como horas complementares.

Contato direto com recrutadores por meio dos estandes virtuais.

Sorteios e prêmios.

Prêmios confirmados

Todos os participantes inscritos terão a chance de concorrer a:

2 iPhones 15;

10 cartões Flash para gastar onde quiser;

1 Kindle Paperwhite (11ª geração);

1 Samsung Galaxy Tab S9;

1 Samsung Galaxy Buds FE.

Programação completa da Feira de Estágios Nube 2025

01/10/2025 – Quarta-feira

Painel – 10h às 11h

Tema: Sua carreira na era da inteligência artificial: prepare-se para os processos seletivos

Taciane Kanashiro – Líder de Cultura Organizacional América Latina na Oracle;

Eduardo Endo – Diretor na Impacta & CTO na Vibra Digital;

Fernando Sollak – Diretor de Relações Humanas na Totvs;

Mediador: Seme Arone Jr. – Presidente do Nube - Estagiários e Aprendizes.

Painel – 11h30 às 12h30

Tema: Linkedin Day

Wérica Garcia – Diretora de Contas no Linkedin Brasil;

Apresentadora: Bianca Figueiredo – Analista de Treinamento e Desenvolvimento do Nube.

Nube Talks – 13h45 às 14h15

Tema: IA Generativa for Dummies

Rodrigo Nicola – Supervisor de Tecnologia do Nube.

Painel – 14h30 às 15h30

Tema: Guia prático para se destacar: o que as melhores empresas esperam de você?

Mara Neuberger – Gerente de RH Jr na Samsung;

Thais Ritzmann – Head of Talent Attraction and Employer Branding no BNP Paribas;

Izadora Lima – Analista Sênior de Desenvolvimento no Banco Toyota;

Mediador: Pedro Meira – Gerente de Negócios do Nube.

Painel – 16h às 17h

Tema: Protagonismo jovem: trajetórias que inspiram

Mariana Favarão – Analista de Recursos Humanos na Sintel;

Lívia Rodrigues – Arquiteta de Inovação na Oracle;

Maria Eduarda Dias – Analista de Recrutamento e Seleção na Ecolab Química;

Mediador: Rodrigo Barreto – Jornalista do Nube.

NubeCast – 17h15 às 18h15

Convidado: Leonårdo Miggiorin – Ator, psicólogo e professor universitário

Host: Eva Buscoff – Gerente de Treinamento do Nube.

02/10/2025 – Quinta-feira

Nube Talks – 9h às 9h30

Tema: IA na busca de oportunidades de carreira

Vera Ruthofer – Consultora de negócios do Sebrae SP.

Nube Talks – 9h30 às 9h50

Tema: Carreira em construção: estágio e aprendizagem no início da jornada

Evelyn Viegas – Gerente de Expansão Comercial do Nube;

Caio Marques – Gerente Regional de Vendas do Nube.

Painel – 10h às 11h

Tema: Seu estágio com a IA: desbloqueie novas possibilidades na carreira

Melina Panizza – Gerente de Talent Acquisition na Deloitte;

Vinicius G. Francisco – Head of Development & Innovation na Embraer;

Felipe Batista – Head de Business Development na Adapta;

Mediador: Carlos Mencaci – Presidente do Nube.

NubeCast – 11h30 às 12h30

Convidado: Denis Lopes – Presidente do Saber Aprendizes

Hosts: Eva Buscoff – Gerente de Treinamento do Nube e Rogério Caetano – Controller do Nube;

Nube Talks – 13h45 às 14h15

Tema: Descomplicando a busca por estágio: por onde começar?

Gisele Trindade – Analista de Treinamento e Desenvolvimento do Nube.

Painel – 14h30 às 15h30

Tema: Saúde mental: como o mundo acelerado impacta o seu bem-estar?

Mariana Bento – Psicóloga Clínica e Ocupacional no A.C. Camargo Cancer Center;

Ines Hungerbühler – Head Clinical Strategy Wellz do Wellhub;

Patrícia Ansarah – Fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica;

Mediadora: Yolanda Brandão – Diretora de Conteúdo da Feira.

Painel – 16h às 17h

Tema: Vou perder meu estágio para a IA? Conheça o valor das competências humanas

Nicolas França – Especialista de People Analytics na M. Dias Branco;

Daniella Bonança – Líder Global de Employee Experience e Engajamento no Syngenta Group;

Alexandre Fleury – Diretor de People na Ábaco Consulting Brasil;

Mediador: Mauro de Oliveira – Diretor de Comunicação e Marketing do Nube.

Uma experiência completa

Além de acessar conteúdos e vagas, os inscritos poderão interagir com profissionais, tirar dúvidas sobre processos seletivos e construir networking. O formato on-line democratiza o acesso, permitindo a participação de estudantes de todo o Brasil, sem barreiras geográficas ou custos de deslocamento.

De acordo com Seme Arone Jr., presidente do Nube, o evento foi desenhado para agregar. “A Feira de Estágios Nube 2025 foi pensada para entregar uma experiência completa, do primeiro contato com empresas e instituições ao acesso a conteúdos de alto nível. É a união de oportunidades reais com informação de qualidade, para cada participante sair mais preparado, confiante e com novas possibilidades para o futuro”, destaca.

Serviço: Evento: Feira de Estágios Nube 2025

Quando: 1 e 2º de outubro

Onde: on-line e gratuito