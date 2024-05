EMPREGOS E SOLUÇÕES

Prazo para inscrição de startups no programa Waves Challenge é prorrogado

Startups da Bahia têm até amanhã (23/5) para se inscreverem no programa de matchmaking da companhia_

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 16:55

A plataforma de inovação aberta da Ocyan que engloba dois programas: Ocyan Waves Challenge e Ocyan Waves Booster Crédito: Shutterstock

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, prorrogou até o dia 23 de maio o prazo de inscrições abertas para a quarta edição do Ocyan Waves Challenge, programa de matchmaking com startups para a resolução de desafios internos da companhia. Para esta edição, foram escolhidos dez desafios que estão sendo apresentados para o ecossistema de Inovação em busca soluções. As startups interessadas devem conferir as informações do programa e cadastrar suas propostas através do site www.ocyanwaves.com.

“A Ocyan está em um momento importante de olhar para dentro de casa, por isso, esse ano o foco do programa será buscar soluções que ajudem a melhorar a experiência do nosso integrante em processos internos a partir da conexão com startups maduras.”, conta Patricia Grabowsky, gerente executiva de Inovação e Transformação Digital da Ocyan.

Para esta edição, os desafios que serão apresentados para o ecossistema de Inovação em busca soluções são:

Automatização de Análise Histórica de Licitações

Agilidade e Rastreabilidade no Gerenciamento de Contratos e Fluxo de Assinatura

Otimização de Solicitações de Viagens Corporativas

Integração e Inteligência em Dados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Ocyan

Automatização de processos do Almoxarifado

Visibilidade e Eficiência na Gestão de Efetivo Offshore

Solução de Engajamento em Práticas de Saúde e Bem-estar

Transformação Digital nas Permissões de Trabalho Offshore

Otimização na Tradução de Documentos

Plataforma de engajamento dos integrantes da Ocyan

O cronograma do Ocyan Waves Challenge é organizado em oito fases, a serem realizadas ao longo do ano, incluindo Scouting (busca ativa das startups), Pitch Week (apresentação das empresas e suas soluções). Aquelas que mais se destacarem serão convidadas para executar os projetos-piloto com duração de três meses em parceria com a Ocyan para validar suas soluções. Em seguida, haverá uma avaliação dos resultados e deliberação pela continuidade dos projetos com maior potencial e, por fim, uma transição piloto-rollout.​

"É importante destacar que estamos sempre em busca do aprimoramento na condução de nossos programas visando manter a reputação da Ocyan como uma organização aberta e comprometida com a conexão com as startups. Nosso foco principal permanece na criação de valor para todos os envolvidos, isso se materializa com a nossa taxa de conversão para rollout, que hoje ultrapassa os 80%” destaca Livia Savignon, Coordenadora de Inovação da Ocyan.

Demoday Ocyan Waves Booster

Oferecer soluções para a indústria de óleo e gás offshore está no DNA da Ocyan. No último dia 26 de março, a empresa apresentou o Demoday do Ocyan Waves Booster, que tem como objetivo acelerar startups de modo que elas possam se desenvolver como nossas potenciais parceiras na oferta de soluções inovadoras para o setor de óleo e gás.

Durante o Demoday, as quatro startups selecionadas no ciclo de 2023 – Confirm8, IBBX, Aquapower e Endserv – apresentaram seus resultados e desafios do programa ao lado de seus respectivos mentores padrinhos e madrinhas, e receberam a resposta que as quatro seguirão para a estruturação de um rollout em parceria com a Ocyan.

“O Ocyan Waves Booster comprova que a inovação é um dos principais ativos da Ocyan. E mostra que somos capazes de materializar as ideias que foram iniciadas em pilotos. Cumprimos com grande satisfação a finalidade do programa que é apostar que as startups, a partir do entendimento da indústria óleo e gás, possam desenvolver soluções para o nosso setor”, conclui Patrícia.

OCYAN WAVES

Criada em 2019, é a plataforma de inovação aberta da Ocyan que engloba dois programas: Ocyan Waves Challenge e Ocyan Waves Booster. Com os resultados obtidos com o Ocyan Waves, a Ocyan vem sendo reconhecida, desde 2021, entre as 100 empresas que melhor se relacionam com startups de acordo com o Ranking da 100Open, e no ano de 2023, figurou como a segunda melhor empresa no setor de Petróleo & Gás. Com o Ocyan Waves Challenge, a Ocyan já mapeou mais de 550 startups, foram executados um total de 28 projetos piloto e 23 deles seguiram para etapa de rollout.

Sobre a Ocyan