Programa de Estágio de Obras 2026 busca novos talentos para a construção

Com inscrições abertas até 30 de novembro, programa oferece experiência prática, mentoria e chances reais de crescimento

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:57

Programa de Estágio de Obras 2026, que tem como propósito identificar, desenvolver e inspirar novos talentos que desejam construir uma carreira sólida na área de Engenharia e Arquitetura Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular no Brasil, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio de Obras 2026, que tem como propósito identificar, desenvolver e inspirar novos talentos que desejam construir uma carreira sólida na área de Engenharia e Arquitetura. As inscrições vão até 30 de novembro, por meio do Link.

Com presença em todo o território nacional, a Tenda está oferecendo para este ciclo mais de 50 vagas de estágio distribuídas entre as regionais Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. As oportunidades são para atuar em obras e são voltadas a estudantes dos cursos superiores em Engenharia Civil, a partir do 4º semestre, ou Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produção, a partir do 5º semestre. A pessoa estudante precisa ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e interesse em vivenciar os desafios reais do canteiro de obras.

“Queremos que cada pessoa estagiária tenha uma experiência prática e transformadora, entendendo o impacto do seu trabalho na vida das pessoas e no propósito da Tenda: o de que todos merecem seu lugar no mundo”, destaca Gláucia da Costa Santos, gerente de Gente e Gestão da empresa.

Um programa que forma profissionais completos

Mais do que uma oportunidade de estágio, o programa é uma verdadeira porta de entrada para o mercado da construção civil. Com uma alta taxa de efetivação, a Tenda investe no desenvolvimento técnico e comportamental dos estudantes, preparando-os para assumir posições de liderança no futuro. O grande diferencial está na industrialização que move a empresa. Ao aplicar práticas da engenharia de produção na construção, a Tenda se posiciona como a única do setor a operar com este modelo – um fator que atrai a curiosidade e confere aos estagiários uma vivência única e inovadora no mercado. É a partir desta metodologia eficiente que a Tenda consegue gerar um profundo impacto social, viabilizando imóveis de qualidade e mais acessíveis, e cumprindo seu propósito de oferecer moradia digna e o "lugar no mundo" para milhares de brasileiros e brasileiras.

O Programa de Estágio de Obras Tenda 2026 se diferencia por oferecer ao estudante uma vivência intensa e prática no canteiro de obras, onde ele é protagonista de sua jornada e participa ativamente das decisões do dia a dia. Cada participante conta com uma mentoria de alguém experiente, que acompanha de perto o seu desenvolvimento técnico e pessoal, garantindo uma evolução acelerada.

O programa inclui uma trilha de desenvolvimento completa, que vai desde a integração e acompanham a jornada de evolução da pessoa estagiária, com treinamentos que passam pelos temas de autoconhecimento, gestão de dados, comunicação e inovação, além de incluir no dia a dia ferramentas modernas como BIM e trabalhar na metodologia do Lean Construction. Tudo isso dentro de uma cultura organizacional que valoriza a segurança e promove o contato direto com as práticas mais inovadoras e sustentáveis do setor.

Santos explica que a Tenda busca estudantes com protagonismo, atitude “mão na massa” e espírito de equipe. Resiliência, boa comunicação e foco em soluções também são características valorizadas, além da conexão com o propósito da empresa, que acredita que o trabalho de cada colaborador contribui para gerar impacto social positivo.

“Buscamos pessoas que tenham brilho nos olhos, que queiram aprender, crescer e transformar. O canteiro de obras é um grande espaço de aprendizado, e queremos jovens que vejam ali uma oportunidade de fazer a diferença”, complementa Santos.

O processo seletivo será dividido em etapas que contemplam dinâmicas de apresentação em grupo com o time de RH e gestores, e uma entrevista individual com a pessoa gestora da vaga (que pode ser presencial ou online). As pessoas aprovadas terão início previsto para 2026, com 4 entradas considerando janeiro/fevereiro.

Serviço:

O que: Programa de Estágio de Obras 2026

Prazo de inscrição: até 30 de novembro

Link para inscrição: Link