Programa regular de Talentos Raízen 2025 “Conexões que geram valor” está com inscrições abertas até 01 de junho

De 12 a 16 de maio, Salvador receberá a Feira de Empregabilidade e Estágios 2025,na UniRuy Wyden

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de maio de 2025 às 06:00

Raízen: 600 vagas de estágio >

A Raízen está abrindo 160 vagas de estágio e 440 para aprendizes nos escritórios, bases e usinas da companhia, totalizando 600 oportunidades. As inscrições para o Programa regular de Talentos Raízen 2025 “Conexões que geram valor” podem ser feitas pelo site https://bit.ly/4dckgZA. O prazo para as inscrições é dia 1º de junho. Para se candidatar às vagas de estágio do Programa Talentos Raízen, é necessário ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2026 e julho de 2027. >

Semana Santander de Negócios na Bahia >

O Santander trará para Salvador, na próxima semana, um time de executivos e especialistas em diferentes áreas de negócios, para participar de conversas com empresários e investidores baianos. Em paralelo, haverá, durante cinco dias (12 a 16), uma série de visitas a clientes dos segmentos de Varejo e Corporate dentro da Semana Santander de Negócios na Bahia. No primeiro evento, na próxima terça-feira (15), o Santander vai reunir empresários locais, das 9h às 11h, no restaurante The Latvian, na Bahia Marina, em Salvador, para uma conversa sobre o cenário macroeconômico e as restrições tarifárias dos EUA. Ítalo Franca, head de Política Fiscal, estará à frente deste encontro, apresentando uma radiografia do atual momento e trocando ideias com o empresariado baiano sobre dificuldades e soluções. >

Empregabilidade >

De 12 a 16 de maio, Salvador receberá a Feira de Empregabilidade e Estágios 2025, uma iniciativa gratuita que conectará o público com grandes empresas e especialistas em carreira, oferecendo vagas de emprego, oficinas e palestras. O evento será realizado no Centro Universitário UniRuy Wyden (Av. Luís Viana Filho, nº 3172) e é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/feiradeestagioseempregosuniruy>

Assaí abre vagas >

O Assaí está com mais de 275 vagas abertas para atuar nas lojas no estado da Bahia. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.Inscrições pelo link: https://assai.gupy.io.>

Anote aí >