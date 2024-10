EMPREGOS E SOLUÇÕES

Projeto IC&A de Portas Abertas oferece 440 vagas para curso gratuito de atendimento no varejo de moda

O curso acontece durante uma semana, com duração de 20 horas, presencialmente e conta com ajuda de custo para fomentar o acesso.

Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 09:00

As aulas serão conduzidas por especialistas voluntários da C&A e conta com ajuda de custo para fomentar o acesso Crédito: Divulgação

O Instituto C&A, pilar social da C&A, abre inscrições para a 2ª edição do projeto “IC&A de Portas Abertas” que busca capacitar e ampliar o acesso ao mercado de varejo de moda para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica a partir de 18 anos. A iniciativa de formação livre e presencial - com abordagem teórico-prática - tem como objetivo ensinar profissionais a se desenvolverem no setor do varejo de moda.

Neste caso, o curso ministrado será para: Atendimento ao público no varejo de moda.meio de um cadastro de banco de talentos, a seleção prioriza alunos formados, alinhando-se ao período de contratação da empresa. “Capacitar pessoas de diferentes origens e experiências não apenas enriquece o setor de varejo, mas também fortalece a cultura da C&A. Estamos comprometidos em criar oportunidades reais e acessíveis, conectando talentos a uma carreira promissora no varejo de moda. Esse é um investimento no futuro, tanto para os participantes quanto para o nosso setor", afirma Maria Carolina Brasil Borghesi , VP de Gente, Cultura e ASG.Vagas

Serão ofertadas 40 vagas para cada uma das seguintes cidades: São Paulo (SP), Campinas (SP), Taboão (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Belém (PA) e Salvador (BA). Para se inscrever é necessário ter renda familiar de até 4 salários-mínimos, idade mínima de 18 anos e ensino médio concluído.

As inscrições estarão abertas até o dia 16 de outubro. Os selecionados terão aulas realizadas nas lojas da C&A Brasil, uma ajuda de custo de R$100,00 para alimentação e transporte, inscrição no banco de talentos do Instituto C&A e certificado de Curso Livre em Atendimento de Varejo emitido pelo Instituto C&A.

Sobre o Instituto C&A de Portas Abertas



Em 2023, a 1ª edição em formato piloto impactou 90 pessoas. Neste ano, com as modalidades da Escola de Visual Merchandising (curso que capacitou estudantes em visual merchandising no varejo de moda) somado ao curso de Atendimento no Varejo, o projeto irá beneficiar mais de 500 participantes. “Pensamos nesses projetos como uma forma de proporcionar um intercâmbio de informações que estimule e incentive os jovens a atuarem no seguimento do varejo. Esperamos que os resultados de cada turma impulsionem oportunidade, visibilidade, inserção, inclusão, num contexto de um país mais equânime e plural", afirma Gustavo Narciso, Diretor Executivo do Instituto C&A.