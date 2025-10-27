EMPREGOS E SOLUÇÕES

Quer começar a carreira em uma gigante? Programas da Coca-Cola, Siemens e Armac estão com inscrições abertas!

São vagas de estágio e trainee em várias regiões do país, com benefícios, plano de carreira e até salário de R$ 8 mil.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:00

Solar Coca- Cola abre inscrições

A Solar Coca-Cola anuncia a abertura da quarta edição do Decola, programa de estágio que já se consolidou como um dos principais projetos de formação de talentos da empresa. Este ano, serão disponibilizadas 50 vagas distribuídas entre 11 cidades, incluindo Simões Filho (BA), onde estão localizadas as principais unidades da empresa, que fabrica e distribui produtos do portfólio Coca-Cola nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste do País. As inscrições acontecem de 20 de outubro a 19 de novembro por meio da plataforma Gupy, clicando em https://decolasolar.gupy.io/. É importante identificar o link que representa a localidade/cidade de atuação dos candidatos.

Siemens Energy: mais de 90 vagas

A Siemens Energy está com inscrições abertas até o dia 16 de novembro para o Programa de Estágio, o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 2026. O processo de seleção é online e permite a participação de graduandos de todo o Brasil, com formação prevista entre junho de 2027 no caso de cursos técnicos e dezembro de 2028 para as demais modalidades.São mais de 90 vagas para estudantes em todas as áreas de conhecimento e pessoas com deficiência. O Programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, seguro de vida e jornada de estágio de 6h com flexibilidade durante o período de provas. As posições são para atuação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, em modalidade híbrida. O processo seletivo terá inscrição pelo link(http://bit.ly/48JNDlS), no site da 99jobs.

Salário de R$8 mil

O Programa Trainee Armac 2026 está com inscrições abertas até o dia 12 de novembro. Os profissionais selecionados contarão com remuneração e benefícios acima da média do mercado, o que inclui salário mensal de R$ 8 mil durante todo o programa, além de plano de saúde, vale-refeição e um plano de carreira acelerado, voltado para o crescimento pessoal e profissional As inscrições são pelo site www.trainee.armac.com.br. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar em todas as regiões do Brasil.

Villa:100 vagas abertas