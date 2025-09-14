OPORTUNIDADE

R$ 3,5 mil de salário: SIMM oferece mais de 120 vagas de emprego para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 19:16

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 122 vagas de trabalho para esta segunda-feira (15) em Salvador. A seleção inclui cargos como recepcionista, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, garçom, soldador, lavador de roupas, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.