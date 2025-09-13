Câmara Federal autoriza a realização de concurso público

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:00
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.
Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e melhorar as condições de trabalho. “Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho”, afirmou. As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.
A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-geral da casa.
A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados publicada na semana passada autorizou a realização do concurso público e detalhou a distribuição das vagas analista legislativo:
Analista legislativo:
⦁ Registro e Redação
⦁ Processo Legislativo e Gestão
⦁ Comunicação Social
⦁ Documentação e Informação Legislativa
⦁ Museólogo
⦁ Engenheiro
⦁ Médico
Técnico Legislativo:
⦁ Policial Legislativo Federal
⦁ Assistente Legislativo e Administrativo