Câmara Federal autoriza a realização de concurso público

Veja o que se sabe sobre o concurso

Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:00

Câmara dos Deputaods Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.

Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e melhorar as condições de trabalho. “Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho”, afirmou. As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.

A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-geral da casa.

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados publicada na semana passada autorizou a realização do concurso público e detalhou a distribuição das vagas analista legislativo:

Analista legislativo:

⦁ Registro e Redação

⦁ Processo Legislativo e Gestão

⦁ Comunicação Social

⦁ Documentação e Informação Legislativa

⦁ Museólogo

⦁ Engenheiro

⦁ Médico

Técnico Legislativo:



⦁ Policial Legislativo Federal